Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधमपुर में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान जारी, सुरक्षाबल ड्रोन से खंगाल रहे जंगल का चप्पा-चप्पा

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की खोज जारी है। सुरक्षा बल जंगल के हर कोने में तलाशी अभियान चला रहे हैं। ड्रोन की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    उधमपुर में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान जारी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। मजालता इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश थमी नहीं है। बुधवार को सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को और तेज करते हुए ड्रोन की मदद से घने जंगलों के चप्पे-चप्पे को खंगाला। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच जिस स्थान पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, वहां से एक संभावित छिपने की जगह तथा राशन, तेल, कंबल और बिस्तर जैसी सामग्री मिलने की खबरें इंटरनेट मीडिया पर सामने आई हैं।

    सूत्रों के मुताबिक इस स्थान से किसी भी प्रकार का हथियार या गोला-बारूद बरामद नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि आतंकी इस जगह का इस्तेमाल अस्थायी ठिकाने के रूप में छिपने के लिए कर रहे थे। हालांकि आतंकी ठिकाने के मिलने को लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से नहीं की गई है।

    मजालता क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियां आसपास के इलाकों पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में ऊधमपुर जिले से सटे सांबा जिले के मानसर-सुरंईसर क्षेत्र महिला के साथ तीन संदिग्ध व्यक्तियों के देखे जाने की सूचना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एहतियातन सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और सभी प्रमुख मार्गों पर नाके लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है।

    गौरतलब है कि मजालता थाना क्षेत्र के सोहन गांव में सोमवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एसओजी के जवान अमजद अली खान बलिदान हो गए थे। मुठभेड़ के बाद आतंकी घने जंगलों की ओर भाग निकले थे, तभी से पूरे इलाके में व्यापक तलाशी एवं घेराबंदी अभियान चलाया जा रहा है। पहाड़ी और दुर्गम भूभाग के चलते सुरक्षा बल ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं।