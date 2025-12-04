ऊधमपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा आया पेश; नियंत्रण खोने पर गहरी खाई में गिरी कार, युवक की मौत

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। UdhampNews: ऊधमपुर जिले के अप्पर समरोली क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। अंधेरे के बीच कार पर नियंत्रण खोने से एक युवक की जिंदगी पलभर में खत्म हो गई।

अप्पर समरोली इलाके में कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर चनैनी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। लेकिन तब तक युवक दम तोड़ चुका था। मृतक की पहचान सुमित सिंह उर्फ रॉकी, निवासी जखैनी ऊधमपुर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, देर रात सुमित अपनी कार लेकर लद्दा से समरोली की ओर जा रहा था। अप्पर समरोली के पास पहुंचने पर वह अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क से फिसलती हुई सीधे गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने हादसा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी।