ऊधमपुर जिले में 535 बूथ पर पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक, जन जागरूकता गतिविधियों को तेज करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, उधमपुर। डीसी कार्यालय के कांफ्रेंस हाल में जिला प्रशासन की तरफ से पल्स पोलियो अभियान 2025 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीसी सलोनी राय ने अभियान को लेकर पूरी जानकारी हासिल की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए।

बैठक में एडीसी प्रेम सिंह, पीओ पोषण सुभाष चंद्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अनिल मनहास सहित आईसीडीएस, शिक्षा विभाग और अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि इस बार जिले में कुल 535 बूथ पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

बैठक में बूथ प्रबंधन, टीकाकरण टीमों की तैनाती, ट्रांजिट साइट कवरेज, लॉजिस्टिक सपोर्ट व कोल्ड चेन सिस्टम की स्थिति की समीक्षा की गई। डीसी ने पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत कवर सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि जिले को पोलियो-मुक्त बनाए रखना प्राथमिकता है।

जिले को पोलियो-मुक्त बनाए रखना प्राथमिकता उन्होंने विशेषकर दुर्गम इलाकों, हाई-रिस्क हैबिटेशन और ट्रांजिट प्वाइंट्स पर जन जागरूकता गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयास करने को कहा।

साथ ही विशेष मॉनिटरिंग टीमें तैनात कर दैनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएमओ डा. अनिल मन्हास ने बताया कि माइक्रो-प्लान, वैक्सीन स्टॉक और फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घर-घर टीमें, फिक्स्ड बूथ और मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से हर पात्र बच्चे तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।