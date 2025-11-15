ऊधमपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, कुख्यात ड्रग तस्कर विक्रमजीत की अमृतसर में एक करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क

डिजिटल डेस्क, जागरण, ऊधमपुर। जम्मू-कश्मीर के जिला ऊधमपुर की पुलिस ने तशा तस्करी पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर के कुख्यात ड्रग तस्कर की एक करोड़ मूल्य की संपत्ति को कुर्क किया।

पुलिस स्टेशन मजालता में दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी विक्रमजीत कुमार पुत्र सुख राज निवासी इंद्रपुरी, गली नंबर 1, तहसील व जिला अमृतसर के पास एक डुप्लेक्स आवासीय मकान है।

जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर यह बात सामने आई कि विक्रमजीत ने यह उक्त संपत्ति मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित अपराध की आय से बनाई है। सभी सबूत जुटाने के बाद ऊधमपुर लिस ने कानून के अनुसार, अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत उसकी संपत्ति कुर्क कर ली।