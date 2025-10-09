राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊधमपुर पुलिस की नाकाबंदी, दो नशा तस्करों से 8.78 ग्राम हेरोइन बरामद, आगे की जांच जारी

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। ऊधमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। रैंबल थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाटा नाके पर दो अलग-अलग मामलों में दो नशा तस्करों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 8.78 ग्राम हेरोइन जैसी मादक पदार्थ की खेप बरामद की गई है।

दो नशा तस्कर गिरफ्तार पुलिस ने नियमित ट्रैफिक नाका जांच के दौरान फ्लाटा प्वाइंट पर एक वाहन नंबर जेके13एच-8014 को जांच के लिए रोका, जो टिकरी से गढ़ी की ओर जा रहा था। वाहन चालक की पहचान आमिर बशीर भट पुत्र बशीर अहमद भट निवासी हरिपुरा, कुलगाम के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 3.52 ग्राम हेरोइन जैसी मादक पदार्थ बरामद हुई। इस संबंध में थाना रैंबल में मामला एफआईआर संख्या 161/2025 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

दूसरे मामले में भी कार्रवाई इसी नाके पर दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ा, जो पुलिस को देखकर छिपने की कोशिश कर रहा था। उसकी पहचान साहिल सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी मांड, तहसील व जिला ऊधमपुर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 5.26 ग्राम हेरोइन जैसी मादक पदार्थ बरामद हुआ।

आगे की जांच जारी पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों की आगे की जांच जारी है ताकि नशे की इस आपराधिक कड़ी के अन्य संबंधों का भी खुलासा किया जा सके। पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा।