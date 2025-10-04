Language
    उधमपुर में नौ महीने में 173 मवेशी तस्कर दबोचे, क्रूरता से वाहनों में लादकर की जाती तस्करी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:57 AM (IST)

    उधमपुर में मवेशी तस्करी के तरीके बदल रहे हैं अब तस्कर छोटे पिकअप और तेल टैंकरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2023 में उधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के 145 प्रयासों को विफल करते हुए 976 मवेशियों को बचाया। पुलिस ने 173 तस्करों को गिरफ्तार किया और 104 वाहनों को जब्त किया। मवेशी तस्करी में लिप्त तस्करों की 51 लाख की संपत्ति भी जब्त की गई है।

    उधमपुर में नौ महीने में 173 मवेशी तस्कर दबोचे (File Photo)

    जागरण संवाददाता, उधमपुर । उधमपुर में मवेशी तस्करी की घटनाएं अब केवल ट्रकों तक सीमित नहीं रह गई हैं। छोटे पिकअप और तेल टैंकरों में गुप्त चैंबर बनाकर मवेशियों को क्रूरता से लादकर तस्करी के प्रयास किए जा रहे हैं।

    लेकिन जिला पुलिस ने तस्करों के हर प्रयास को विफल करने में सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2025 में उधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के 145 प्रयासों को नाकाम करते हुए 976 मवेशियों को मुक्त कराया है। वहीं आम लोग भी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।

    जिला पुलिस सेल के अनुसार, जनवरी से सितंबर तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में मवेशी तस्करी के मामलों में 173 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 165 सीधे तस्करी में शामिल थे।

    इसके अलावा, 8 आरोपितों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत जेल भेजा गया। पुलिस ने अदालतों में मजबूत अभियोजन के माध्यम से 67 आरोपितों को दोषी साबित किया है। पुलिस की कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि तस्करों के वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है।

    पिछले नौ महीनों में 104 वाहनों को जब्त किया गया और 20 वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कराए गए। मवेशी तस्करी में लिप्त तस्करों की 51 लाख की संपत्ति भी जब्त की गई है।

    इस कार्रवाई से पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि तस्करी का रास्ता अपनाने वालों की मंजिल केवल जेल है।