उधमपुर पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति जब्त

जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर पुलिस ने जनवरी से नवंबर 2025 तक नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता दर्ज की है। जिले में एनडीपीएस मामलों पर की गई सख्त कार्रवाई के तहत न केवल तस्करों पर नकेल कसी गई, बल्कि करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त, ड्रग्स बरामद और बैंक खातों को फ्रीज कर नशा माफिया की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया गया।

जिला पुलिस मीडिया सेल उधमपुर की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के जनवरी से नवंबर माह तक की अवधि में कुल 140 मामले दर्ज किए गए, जबकि 199 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 180 आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत तथा 19 आरोपी पीआईटी एनडीपीएस, पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया।