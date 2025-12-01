उधमपुर पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति जब्त
उधमपुर पुलिस ने 2025 में नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति, ड्रग्स और वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनके बैंक खाते फ्रीज किए। यह नशा तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और पुलिस का कहना है कि यह अभियान जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर पुलिस ने जनवरी से नवंबर 2025 तक नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता दर्ज की है। जिले में एनडीपीएस मामलों पर की गई सख्त कार्रवाई के तहत न केवल तस्करों पर नकेल कसी गई, बल्कि करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त, ड्रग्स बरामद और बैंक खातों को फ्रीज कर नशा माफिया की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया गया।
जिला पुलिस मीडिया सेल उधमपुर की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के जनवरी से नवंबर माह तक की अवधि में कुल 140 मामले दर्ज किए गए, जबकि 199 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 180 आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत तथा 19 आरोपी पीआईटी एनडीपीएस, पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया।
इस दौरान पुलिस ने कुल 68 वाहन जब्त किए, जिन्हें नशा तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं काला बाजार में बिकने वाले नशीले पदार्थों की कुल कीमत लगभग 9.68 करोड़ रुपये आंकी गई है। एनडीपीएस मामलों में 51 दोष सिद्धियां दर्ज हुईं, जिनमें 64 लोग सजा पाए। उधमपुर पुलिस की यह कार्रवाई जिले में नशा तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाहियों में शामिल है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी और अधिक तीव्रता के साथ जारी रहेगा।
