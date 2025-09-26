उधमपुर के चिनैनी में पुलिस ने पांच किलो पोस्त के साथ पंजाब का युवक किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, उधमपुर। जिला में नशे के खिलाफ जारी मुहिम के तहत चिनैनी थाना पुलिस ने भुक्की तस्करी के प्रयास को विफल किया है। पुलिस ने पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति को 5.545 किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया है। ।

चिनैनी थाना प्रभारी रघुवीर सिंह चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोटर शेड नाका प्वाइंट पर नाका लगाया था। जहां पर पुलिसने एक स्कूटी नंबर पीबी07सीजी3971 को तलाशी के लिए रोका।

तलाशी लेने पर पुलिस ने स्कूटी चालक के पास से 5.545 किलोग्राम भुक्की बरामद की। पूछताछ में स्कूटी सवार ने अपनी पहचान हरप्रीत सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी मनन्हाना, होशियारपुर, पंजाब के रूप में बताई।

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद भुक्की के साथ स्कूटी को जब्त कर आगे की जांच व कार्रवाई शुरु कर दी है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है ताकि आरोपी के नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश किया जा सके।