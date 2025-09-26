Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधमपुर के चिनैनी में पुलिस ने पांच किलो पोस्त के साथ पंजाब का युवक किया गिरफ्तार

    By amit mahi Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:17 PM (IST)

    उधमपुर पुलिस ने चिनैनी में नाकेबंदी के दौरान एक स्कूटी सवार को 5.545 किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब का रहने वाला है और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चिनैनी में पुलिस ने 5.5 किलोग्राम पोस्त के साथ पंजाब का व्यक्ति गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। जिला में नशे के खिलाफ जारी मुहिम के तहत चिनैनी थाना पुलिस ने भुक्की तस्करी के प्रयास को विफल किया है। पुलिस ने पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति को 5.545 किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया है। ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिनैनी थाना प्रभारी रघुवीर सिंह चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोटर शेड नाका प्वाइंट पर नाका लगाया था। जहां पर पुलिसने एक स्कूटी नंबर पीबी07सीजी3971 को तलाशी के लिए रोका।

    तलाशी लेने पर पुलिस ने स्कूटी चालक के पास से 5.545 किलोग्राम भुक्की बरामद की। पूछताछ में स्कूटी सवार ने अपनी पहचान हरप्रीत सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी मनन्हाना, होशियारपुर, पंजाब के रूप में बताई।

    पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद भुक्की के साथ स्कूटी को जब्त कर आगे की जांच व कार्रवाई शुरु कर दी है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है ताकि आरोपी के नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश किया जा सके।