Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में अलर्ट, एसओजी जवान अमजद अली खान को दी गई श्रद्धांजलि

    By Amit Mahi Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुठभेड़ में शहीद हुए एसओजी जवान अमजद अली खान को श् ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। मजालता थाना क्षेत्र के सोहन गांव में सोमवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में बलिदान हुए एसओजी के जवान अमजद अली खान को जिला पुलिस लाइन ऊधमपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

    वहीं दूसरी ओर, सोमवार को मुठभेड़ के बाद घने जंगलों की ओर भागे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च आपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी तक दोबारा कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। वहीं इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आतंकवादी अंधेरे का लाभ उठाकर जंगलों में भागने के सफल रहे

    सोमवार शाम मुठभेड़ के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। जिला मुख्यालय से भी भारी संख्या में अतिरिक्त बल मौके पर भेजे गए हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में ही फंसे हैं या फिर अंधेरे और इलाके की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर जंगलों में और भीतर निकल गए हैं। इसके बावजूद सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में पूरी सतर्कता के साथ सघन तलाशी एवं घेराबंदी अभियान चला रहे हैं।

    आतंकियों के संभावित निकल भागने वाले रूटों पर कड़ी निगरानी रखी की जा रही है। पहाड़ी और घने जंगलों वाले दुर्गम इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकाप्टर की भी मदद ली जा रही है। समाचार लिखे जाने तक आतंकियों के साथ किसी भी तरह के आमने-सामने की पुष्टि नहीं हो सकी है।

    इधर, जिला पुलिस लाइन ऊधमपुर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात, आईजीपी जम्मू जोन भीम सेन टूटी सहित जिला के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों व बलिदानी जवान के स्वजनों ने बलिदान को नमन किया।

    तीन आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी

    इस अवसर पर आईजीपी जम्मू जोन भीम सेन टूटी ने पत्रकारों को बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर सोमवार को मजालता थाना क्षेत्र के सोहन गांव में तीन आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी इनपुट पर स्पेशल आपरेशन ग्रुप(एसओजी) की एक छोटी टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई।

    आईजीपी ने बताया कि इस मुठभेड़ में मेंढर, पुंछ निवासी एसओजी जवान अमजद अली खान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उन्होंने वीरगति प्राप्त की। शुरुआती गोलीबारी के बाद आतंकी घने जंगलों की ओर भागने में सफल हो गए। इलाका पूरी तरह पहाड़ी और जंगलों से घिरा है, लेकिन उन्हें पकड़ने या मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का तलाशी एवं घेराबंदी अभियान लगातार जारी है।