ऊधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में अलर्ट, एसओजी जवान अमजद अली खान को दी गई श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। मजालता थाना क्षेत्र के सोहन गांव में सोमवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में बलिदान हुए एसओजी के जवान अमजद अली खान को जिला पुलिस लाइन ऊधमपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं दूसरी ओर, सोमवार को मुठभेड़ के बाद घने जंगलों की ओर भागे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च आपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अभी तक दोबारा कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। वहीं इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है।

आतंकवादी अंधेरे का लाभ उठाकर जंगलों में भागने के सफल रहे सोमवार शाम मुठभेड़ के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। जिला मुख्यालय से भी भारी संख्या में अतिरिक्त बल मौके पर भेजे गए हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में ही फंसे हैं या फिर अंधेरे और इलाके की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर जंगलों में और भीतर निकल गए हैं। इसके बावजूद सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में पूरी सतर्कता के साथ सघन तलाशी एवं घेराबंदी अभियान चला रहे हैं।

आतंकियों के संभावित निकल भागने वाले रूटों पर कड़ी निगरानी रखी की जा रही है। पहाड़ी और घने जंगलों वाले दुर्गम इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकाप्टर की भी मदद ली जा रही है। समाचार लिखे जाने तक आतंकियों के साथ किसी भी तरह के आमने-सामने की पुष्टि नहीं हो सकी है।



इधर, जिला पुलिस लाइन ऊधमपुर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात, आईजीपी जम्मू जोन भीम सेन टूटी सहित जिला के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों व बलिदानी जवान के स्वजनों ने बलिदान को नमन किया।