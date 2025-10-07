जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उधमपुर हेरोइन के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, उधमपुर। नशे के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत पुलिस ने नशा तस्करी के प्रयास को विफल किया है। पुलिस ने कुपवाड़ा जिला के दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने दोनों के कब्जे से 6.48 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपी कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

उधमपुर थाना पुलिस की टीम जखैनी नाका पाइंट पर नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक आल्टो कार नंबर जेके09सी8702 को रोककर तलाशी ली।

वाहन में दो व्यक्ति सवार थे। पूछताछ के दौरान चालक ने अपना नाम परवेज अहमद खान पुत्र नजीर अहमद खान निवासी चीरी कूट, कुपवाड़ा बताया। जबकि साथ बैठे व्यक्ति ने अपनी पहचान जुबैर अहमद मीर पुत्र गुलाम रसूल मीर निवासी सोगाम कुपवाड़ा बताई।