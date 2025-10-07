Language
    जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उधमपुर हेरोइन के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार

    By amit mahi Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    उधमपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुपवाड़ा के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6.48 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने जखैनी नाका पर एक आल्टो कार की तलाशी के दौरान परवेज अहमद खान और जुबैर अहमद मीर को गिरफ्तार किया। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

    6.48 ग्राम हेरोइन के साथ कुपवाड़ा के दो लोग गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। नशे के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत पुलिस ने नशा तस्करी के प्रयास को विफल किया है। पुलिस ने कुपवाड़ा जिला के दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने दोनों के कब्जे से 6.48 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपी कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

    उधमपुर थाना पुलिस की टीम जखैनी नाका पाइंट पर नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक आल्टो कार नंबर जेके09सी8702 को रोककर तलाशी ली।

    वाहन में दो व्यक्ति सवार थे। पूछताछ के दौरान चालक ने अपना नाम परवेज अहमद खान पुत्र नजीर अहमद खान निवासी चीरी कूट, कुपवाड़ा बताया। जबकि साथ बैठे व्यक्ति ने अपनी पहचान जुबैर अहमद मीर पुत्र गुलाम रसूल मीर निवासी सोगाम कुपवाड़ा बताई।

    पुलिस ने परवेज के पास से 2.78 ग्राम और जुबैर के पास से 3.70 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने बरामद हेरोइन को जब्त कर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

    दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा सके कि वे यह मादक पदार्थ कहां से लाए थे और किसे सप्लाई करने वाले थे।