    ऊधमपुर जिले में डेंगू का डंक हुआ और तीखा, एक दिन में 31 नए मामले, कुल आंकड़ा 270 पहुंचा

    By Sher Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:41 PM (IST)

    ऊधमपुर जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जहाँ पिछले 24 घंटों में 31 नए मामले सामने आए हैं। इससे जिले में डेंगू पीड़ितों की कुल संख्या 270 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है और लोगों से मच्छरों से बचाव के उपाय करने की अपील कर रहा है। 

    ऊधमपुर जिले में प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग भी की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक ही दिन में 31 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिससे अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 270 पहुंच गई है। डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को और गहरा कर दिया है।

    पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सैंपल लेकर जांच कर रही थीं, जिनमें से बुधवार को जारी रिपोर्ट में 31 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद विभाग की मलेरिया टीमें सक्रिय हो गई हैं और घर-घर जाकर सर्वे व जागरूकता अभियान चला रही हैं।

    करीब दो सप्ताह से मौसम साफ है और दिन व रात के तापमान में लगातार कमी हो रही है। इसी के बीच ही एक बार फिर से जिले में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। अक्तूबर में डेंगू के मामलों में हुई यह तेजी ने विभाग को सतर्क मोड में ला दिया है।

    अक्तूबर महीने में 22 दिन के अंदर ही 182 नए मामले सामने आ चुके हैं। 30 सितंबर तक डेंगू के मामलों की संख्या 88 थी और 22 अक्टूबर तक यह संख्या 270 तक पहुंच गई है।

    जीएमसी ऊधमपुर, सीएचसी और पीएचसी में तेज बुखार और शरीर में दर्द की शिकायतों के साथ मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले तीन दिनों में 115 सैंपल जांचे, जिनमें से 57 सैंपल बुधवार को पॉजिटिव आए। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों और आस-पास पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छरों के प्रजनन पर रोक लग सके।

    टिकरी में सर्वाधिक मामले 121

    डेंगू संक्रमण के सबसे अधिक मामले मेडिकल ब्लॉक टिकरी से सामने आए हैं, जो अब जिले का हॉट स्पॉट बन चुका है। अब तक यहां 121 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा चनैनी ब्लॉक में 71 और रामनगर ब्लॉक में 17 मरीज मिले हैं।
    अगले कुछ दिनों में मामलों का आंकड़ा 300 के पार जाने की आशंका है।

    डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जहां पर भी डेंगू के मामले आ रह हैं, वहां पर मलेरिया टीमें पहुंच कर लोगां को जागरूक कर रही है। इसके साथ सर्वे के जरिए डेंगू के शिकार होने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। जिलावासियों से अपील है कि सभी सतर्क रहे और घर के अंदर व बार ज्यादा दिनों तक साफ पानी जमा नहीं होने दें। - विजय कुमार, इंचार्ज जिला मलेरिया अधिकारी, ऊधमपुर

    मेडिकल ब्लॉक डेंगू मामले

    • टिकरी 121
    • चनैनी 71
    • रामनगर 17
    • पंचैरी 0
    • बसंतगढ़ 0
    • मजालता 3
    • पहचान शेष 58
    • कुल 270

    डेंगू के प्रमुख लक्षण

    • तेज बुखार आना
    • सिर, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द
    • आंखों के पीछे दर्द
    • उल्टी या मतली
    • त्वचा पर लाल चकत्ते
    • गंभीर मामलों में नाक, मसूड़ों या पेशाब से खून आना

    डेंगू से बचाव के उपाय

    • घर के भीतर और बाहर कूलर, टायर, गमले, बाल्टी आदि में पानी जमा न होने दें।
    • कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें।
    • पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े पहनें और बच्चों को हाफ कपड़े न पहनाएं।
    • मच्छरदानी या मच्छर रोधी क्रीम/स्प्रे का उपयोग करें।
    • बुखार होने पर स्वयं दवा न लें, तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं।
    • स्कूल या बाहर जाने से पहले बच्चों को मच्छर रोधी क्रीम अवश्य लगाएं।

     