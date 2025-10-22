ऊधमपुर जिले में डेंगू का डंक हुआ और तीखा, एक दिन में 31 नए मामले, कुल आंकड़ा 270 पहुंचा

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक ही दिन में 31 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिससे अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 270 पहुंच गई है। डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को और गहरा कर दिया है।



पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सैंपल लेकर जांच कर रही थीं, जिनमें से बुधवार को जारी रिपोर्ट में 31 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद विभाग की मलेरिया टीमें सक्रिय हो गई हैं और घर-घर जाकर सर्वे व जागरूकता अभियान चला रही हैं।

करीब दो सप्ताह से मौसम साफ है और दिन व रात के तापमान में लगातार कमी हो रही है। इसी के बीच ही एक बार फिर से जिले में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। अक्तूबर में डेंगू के मामलों में हुई यह तेजी ने विभाग को सतर्क मोड में ला दिया है।

अक्तूबर महीने में 22 दिन के अंदर ही 182 नए मामले सामने आ चुके हैं। 30 सितंबर तक डेंगू के मामलों की संख्या 88 थी और 22 अक्टूबर तक यह संख्या 270 तक पहुंच गई है। जीएमसी ऊधमपुर, सीएचसी और पीएचसी में तेज बुखार और शरीर में दर्द की शिकायतों के साथ मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले तीन दिनों में 115 सैंपल जांचे, जिनमें से 57 सैंपल बुधवार को पॉजिटिव आए। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों और आस-पास पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छरों के प्रजनन पर रोक लग सके।

टिकरी में सर्वाधिक मामले 121 डेंगू संक्रमण के सबसे अधिक मामले मेडिकल ब्लॉक टिकरी से सामने आए हैं, जो अब जिले का हॉट स्पॉट बन चुका है। अब तक यहां 121 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा चनैनी ब्लॉक में 71 और रामनगर ब्लॉक में 17 मरीज मिले हैं।

अगले कुछ दिनों में मामलों का आंकड़ा 300 के पार जाने की आशंका है।