उधमपुर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू बाइक 400 फीट गहरी खाई में गिरी; 2 युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, उधमपुर। जिले के घोरड़ी ब्लाक के बिंडला क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर जाने से दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में मृतकों की पहचान विक्की कुमार (23) पुत्र मूल राज और अजय शर्मा (26) पुत्र धर्म चंद, दोनों निवासी सत्यालता पंचायत के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार दोनों युवक देर रात बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में बिंडला इलाके में अचानक बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया।