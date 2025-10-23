Language
    उधमपुर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू बाइक 400 फीट गहरी खाई में गिरी; 2 युवकों की मौत

    By Sher Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:55 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक दुखद घटना में, एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल 400 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान कर उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है।

    Hero Image

    उधमपुर में बेकाबू बाइक 400 फीट गहरी खाई में गिरी।

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। जिले के घोरड़ी ब्लाक के बिंडला क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर जाने से दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में मृतकों की पहचान विक्की कुमार (23) पुत्र मूल राज और अजय शर्मा (26) पुत्र धर्म चंद, दोनों निवासी सत्यालता पंचायत के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार दोनों युवक देर रात बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में बिंडला इलाके में अचानक बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

    मौके पर पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को खाई से बाहर निकाला और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शवों को परिवार के हवाले कर दिया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है।