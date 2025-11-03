J&K News: रामबन में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रैवलर, हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल
जम्मू के रामबन जिले के खड़ी इलाके में एक टेंपो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला और दो बच्चे शामिल हैं। दुर्घटना तहसील खड़ी के बावा-मंगीत लिंक रोड पर हुई, जब वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बनिहाल उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
जागरण संवाददाता, जम्मू। रामबन जिला के खड़ी इलाके में सोमवार को भीषण हादसा हो गया। टेंपो ट्रैवलर हादसे में पांच लोग घायल हो गए। जिला रामबन के बनिहाल क्षेत्र के दूरदराज खड़ी इलाके में मंगित गांव में सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक महिला व दो बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए।
यह दुर्घटना तहसील खड़ी के बावा–मंगीत लिंक रोड पर हुई, जब एक टेंपो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल कर खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बनिहाल उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अन्य जानकारी की प्रतीक्षा है
