J&K News: रामबन में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रैवलर, हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल

जम्मू के रामबन जिले के खड़ी इलाके में एक टेंपो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला और दो बच्चे शामिल हैं। दुर्घटना तहसील खड़ी के बावा-मंगीत लिंक रोड पर हुई, जब वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बनिहाल उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

