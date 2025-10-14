Language
    कटड़ा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा, माता वैष्णो देवी जा रहे दो श्रद्धालुओं समेत तीन की मौत, दो घायल

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के कटड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें वैष्णो देवी के दो श्रद्धालु शामिल हैं। तेज गति के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दो घायल अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। 

    इस घटना से श्रद्धालुओं में शोक की लहर है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, कटड़ा। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। कटड़ा के सेरली गांव के पास मंगलवार सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे दो श्रद्धालुओं के अलावा आटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 

    अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब हेलीपैड से कटड़ा की ओर आ रहे एक ऑटो-रिक्शा और एक बस की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। 

    अधिकारी ने बताया कि टक्कर बहुत जोरदार थी। इसका नतीजा यह रहा कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। 

    कटड़ा सड़क हादसे में मरने वालों की पहचान ऑटो चालक जीत लाल जबकि श्रद्धालुओं की पहचान वचितर कुमार साहू और जोगिंदर मतारी (66) दोनों निवासी ओडिशा के रूप में हुई है। जबकि घायल श्रद्धालुओं कविता साहू और स्नेह लता मतारी दोनों निवासी ओडिशा को कटड़ा अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद जम्मू रेफर कर दिया गया है।

    वहीं कटड़ा पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए कटड़ा अस्पताल में रख दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि दोनों घायलों से बात होने के बाद परिजनों को सूचित किया जाएगा। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है।