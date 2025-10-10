Language
    जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में दर्दनाक हादसा, ट्रक के कार पर पलट जाने से वकील की मौत, दो घायल

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:46 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक ट्रक के कार पर पलटने से एक वकील की जान चली गई और दो लोग घायल हो गए। दुर्घटना रामबन में हुई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 

    इस घटना से पूरे जिले में शोक की लहर है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, रामबन। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिले के सेरी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक ट्रक के पलटकर एक कार पर गिर जाने से कार सवार वकील की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इस हादसे में दो अन्य लोग घायल हो गए जिनमें एक स्कूली बच्चा भी शामिल है। 

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दो स्कूली बच्चों को ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और वकील द्वारा चलाई जा रही कार को कुचल दिया। पुलिस ने बताया कि कार में अकेले मौजूद वकील की मौके पर ही मौत हो गई।

    फिलहाल उसकी पहचान की जा रही है। ट्रक में सवार एक स्कूली बच्चे को मामूली चोटें आईं जबकि ट्रक चालक को भी हल्की चोटें आईं। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। 

    ट्रक और कार को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। घटना स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक वकील की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

    उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि हादसे की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों का विवरण दिया जाएगा।