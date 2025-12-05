Jammu Kashmir News: कटड़ा में दो वाहनों की भीषण टक्कर से SOG जवान की मौत, एक घायल

संवाद सहयोगी, कटड़ा। बुधवार रात को सेरबड़ चौक, सेक्टर कटड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक एसओजी जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना रात को उस समय हुई जब एक मोटरसाइकिल (जेके 20सी -3620) और एक स्कूटी (जेके 20डी -1276) आमने-सामने से टकरा गए।



पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल एसओजी कटड़ा (IR 1st Battalion) में तैनात एसजीसीटी शालू राम (36) पुत्र ओम प्रकाश निवासी दसानु, रियासी चला रहे थे। जवान कटड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी करने के बाद घर जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शल्लू राम को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

जवान की आकस्मिक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं, स्कूटी सवार अमन (25) पुत्र बाबू राम, निवासी सेरपुर, हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटड़ा पहुँचाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के उपरांत उसकी नाज़ुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया।