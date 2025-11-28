उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, स्थानीय परिवार से खाना मांगकर जंगल की ओर भागे; सर्च ऑपरेशन शुरू

जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर जिले के दूरदराज और संवेदनशील बसंतगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर आतंकियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बीती रात तीन संदिग्ध आतंकियों के एक ढोक पर आ कर खाना व सामान लेकर जाने की सूचना के बाद से ही सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन(कासो) शुरू कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार वीरवार रात बसंतगढ़ के चिगला बलोता इलाके में तीन आतंकी बक्करवाल समुदाय के व्यक्ति की ढोक पर पहुंचे। जहां से वह खाना और कुछ सामान रेकर आगे निकल गए। जानाकरी मिलने पर सुरक्षा बल तुरंत सक्रिय हो गए चिगला बलोता सहित पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान छेड़ दिया गया।

जम्मू-कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवान इलाके में आतंकियों के संभावित रूट और छिपने के रास्तों को घेरकर सघन तलाशी में जुटे हैं। घने जंगलों और कठिन भूभाग को देखते हुए ड्रोन की मदद से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। सुरक्षाबलों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है।

बीते छह महीनों में डुडु और बसंतगढ़ इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी कई बार देखी गई है। इस अवधि में सुरक्षा बलों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हैं और कुछ मौकों पर मुठभेड़ भी हुई है, लेकिन दुर्गम इलाके और भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए आतंकी हर बार चकमा देकर भागने में कामयाब रहे हैं। सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढकर निष्क्रिय करने के लिए अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है।