    उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, स्थानीय परिवार से खाना मांगकर जंगल की ओर भागे; सर्च ऑपरेशन शुरू

    By Amit Mahi Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:05 PM (IST)

    उधमपुर के बसंतगढ़ में तीन संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आतंकियों ने एक ढोक से खाना और सामान लिया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ सहित कई सुरक्षा एजेंसियां इलाके में तलाशी कर रही हैं। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी कई बार देखी गई है।

    उधमपुर में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षाबलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर जिले के दूरदराज और संवेदनशील बसंतगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर आतंकियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बीती रात तीन संदिग्ध आतंकियों के एक ढोक पर आ कर खाना व सामान लेकर जाने की सूचना के बाद से ही सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन(कासो) शुरू कर दिया है।

    सूत्रों के अनुसार वीरवार रात बसंतगढ़ के चिगला बलोता इलाके में तीन आतंकी बक्करवाल समुदाय के व्यक्ति की ढोक पर पहुंचे। जहां से वह खाना और कुछ सामान रेकर आगे निकल गए। जानाकरी मिलने पर सुरक्षा बल तुरंत सक्रिय हो गए चिगला बलोता सहित पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान छेड़ दिया गया।

    जम्मू-कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवान इलाके में आतंकियों के संभावित रूट और छिपने के रास्तों को घेरकर सघन तलाशी में जुटे हैं। घने जंगलों और कठिन भूभाग को देखते हुए ड्रोन की मदद से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। सुरक्षाबलों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है।

    बीते छह महीनों में डुडु और बसंतगढ़ इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी कई बार देखी गई है। इस अवधि में सुरक्षा बलों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हैं और कुछ मौकों पर मुठभेड़ भी हुई है, लेकिन दुर्गम इलाके और भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए आतंकी हर बार चकमा देकर भागने में कामयाब रहे हैं। सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढकर निष्क्रिय करने के लिए अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है।

    वहीं, श्रीनगर में पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की सहायता से शुक्रवार सुबह ग्रीष्मकालीन राजधानी के लाल चौक इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) शुरू किया।

    यह तलाशी अभियान व्यस्त व्यावसायिक केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत चलाया गया। कई टीमों ने आगंतुकों के रिकॉर्ड की जांच और समग्र सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई होटलों और गेस्ट हाउसों का औचक निरीक्षण किया। यह अभियान कई घंटों तक चला इस दौरान संदिग्ध गतिविधि की सूचना नहीं मिली।