मां वैष्णो देवी यात्रा में भारी भीड़, कड़ाके की ठंड के बाद भी हजारों की तादाद में दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु

संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में श्रद्धालु श्रद्धा के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहें है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट और ठंड में तेजी के बावजूद भक्तों के जज्बे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दिनभर श्रद्धालु जयकारों के साथ भवन की ओर जोश के साथ प्रस्थान करते दिखाई दिए।

स्थानीय प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा को सुचारू बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पहले से ही सुदृढ़ रखे गए है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर सेवा, आरएफआईडी कार्ड चेकिंग, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा तैनाती और सफाई व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय है।

मार्ग पर लंगर और पेयजल की व्यवस्था भी लगातार जारी रही, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तापमान में गिरावट के चलते सुबह-शाम हल्की सर्दी जारी है श्रद्धालु गर्म कपड़ों के साथ सहज रूप से यात्रा कर रहे है।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मौसम ठंडा होने के बावजूद सप्ताहांत पर श्रद्धालुओं की बढ़ी आमद से कटड़ा के बाजारों में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि, सप्ताह के अन्य दिनों में यात्रा का आंकड़ा 11000 से 14000 के मध्य बना हुआ है।