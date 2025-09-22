'चलो बुलावा आया है...' नवरात्र पर सजा मां वैष्णो देवी का दरबार, घोड़े-पिट्टू और पालकी वालों में खुशी की लहर

शारदीय नवरात्रों के अवसर पर मां वैष्णो देवी यात्रा में भक्तों की संख्या बढ़ रही है। भूस्खलन के कारण बाधित हुई यात्रा फिर से शुरू हो गई है। शनिवार तक 3000-4000 श्रद्धालु आ रहे थे लेकिन रविवार शाम तक 7000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। नवरात्रों में 15000-20000 श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है जिससे व्यापारियों में भी उत्साह है। मौसम साफ रहने से यात्रियों को सुविधा मिल रही है।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। पवित्र शारदिय नवरात्रों के आगमन पर मां वैष्णो देवी के भक्तों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। शनिवार तक कटड़ा में 3000 से 4000 श्रद्धालु मां वैष्णो की यात्रा के लिए पहुंच रहे थे, जबकि रविवार को यह संख्या शाम 6:00 बजे तक 7000 को पार कर गई।

उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त को मां वैष्णो देवी भवन मार्ग पर हुए भीषण भूस्खलन के कारण यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। 22 दिनों के बाद, पिछले बुधवार को मां वैष्णो देवी की यात्रा पुनः प्रारंभ हुई, लेकिन प्रारंभ में श्रद्धालुओं की संख्या कम थी।

अब, शारदिय नवरात्रों के आगमन के साथ, श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन नवरात्रों के दौरान प्रतिदिन 15000 से 20000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, जिससे नगर के व्यापारी वर्ग में भी उत्साह है।