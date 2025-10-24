मां वैष्णो देवी के दरबार में लौटी बहार... दीपावली के बाद में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़; घोड़े-पिट्ठू वाले हुए खुश
दिवाली के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। देश के कोने-कोने से भक्त कटड़ा पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन और होटल श्रद्धालुओं से भरे हैं। श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। व्यापारियों और परिवहन सेवाओं को भी इस वृद्धि से लाभ हो रहा है। 23 अक्टूबर तक 16,000 से अधिक श्रद्धालु रवाना हो चुके थे।
संवाद सहयोगी, उधमपुर। दिवाली के बाद मां वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कटड़ा पहुंच रहे हैं। दिवाली की छुट्टियों के चलते परिवार सहित श्रद्धालुओं ने कटड़ा की ओर रुख कर दिया है। स्कूलों में अवकाश होने से बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग भी माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटल-कटेज श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त प्रबंध किए हैं। भवन क्षेत्र और अर्धकुंवारी मार्ग पर साफ-सफाई, रोशनी और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क मोड पर रखा गया है ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
स्थानीय व्यापारियों के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में खरीददारी बढ़ी है, जबकि होटल व्यवसाय और परिवहन क्षेत्र को भी यात्रा में बढ़ोतरी से लाभ मिल रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। यात्रा के दौरान माता के जयकारे गूंज रहे हैं और वातावरण में भक्ति का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है।
लगातार साफ मौसम रहने के कारण श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं। 22 अक्टूबर को 19,600 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी। वहीं 23 अक्टूबर को शाम छह बजे तक करीब 16,000 श्रद्धालु पंजीकरण कराकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे। श्रद्धालुओं का आना जारी है।
