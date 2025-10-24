मां वैष्णो देवी के दरबार में लौटी बहार... दीपावली के बाद में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़; घोड़े-पिट्ठू वाले हुए खुश

संवाद सहयोगी, उधमपुर। दिवाली के बाद मां वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कटड़ा पहुंच रहे हैं। दिवाली की छुट्टियों के चलते परिवार सहित श्रद्धालुओं ने कटड़ा की ओर रुख कर दिया है। स्कूलों में अवकाश होने से बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग भी माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटल-कटेज श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त प्रबंध किए हैं। भवन क्षेत्र और अर्धकुंवारी मार्ग पर साफ-सफाई, रोशनी और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क मोड पर रखा गया है ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।