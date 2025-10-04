SMVDU कटड़ा ने कोटला गांव में चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान, साफ-सफाई को लेकर किया गया जागरूक
श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटड़ा ने गांधी जयंती पर कोटला गांव में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उन्नत भारत अभियान के तहत छात्रों ने ग्रामीणों को स्वच्छता कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. भारत भूषण जिंदल और डॉ. सनी कुमार शर्मा ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की
संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय (एसएमवीडीयू), कटड़ा की उन्नत भारत अभियान सेल द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर कटड़ा के पैथल ब्लॉक के कोटला गांव में विशेष ग्राम संपर्क एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
यह पहल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजना उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत हुई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य-स्वच्छता और टिकाऊ कचरा प्रबंधन की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना था।
इस दौरान विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए ग्रामीणों को हाथ धोने की आदत, कचरे को अलग-अलग करने की प्रक्रिया तथा साफ-सफाई बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय समझाए।
छात्रों ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर उन्हें स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से घरों के कचरे के निपटान और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के सरल उपाय भी बताए। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चे और स्थानीय युवाओं ने भी विशेष उत्साह दिखाया तथा स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर पर छात्रों ने संदेश दिया कि “स्वच्छता कोई एक दिन का कार्य नहीं बल्कि यह एक आदत है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए आवश्यक है।
कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. भारत भूषण जिंदल तथा डॉ. सनी कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एसएमवीडीयू के छात्रों ने गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह अभियान गाँव में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की भावना को मजबूती देने के साथ-साथ सामुदायिक सहयोग और जिम्मेदारी की मिसाल बना।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।