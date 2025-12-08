एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर संघर्ष समिति ने कटड़ा में भरी हुंकार, बोले- 'सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहा है श्राइन बोर्ड'

राकेश शर्मा, कटड़ा। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा श्राइन बोर्ड पर दबाव बनाने को लेकर सोमवार को कटड़ा में हुंकार भरी। कटड़ा में श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर किए गए धरना प्रदर्शन में संघर्ष समिति तथा अन्य संगठनों ने श्राइन बोर्ड की नीतियों के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया।

श्राइन बोर्ड की दमनकारी नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे संघर्ष समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीचि कड़े शब्दों में कहा कि अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज की जारी एमबीबीएस सीटों के आदेश को रद्द नहीं किया तो आने वाले दिनों में ऐतिहासिक आंदोलन किया जाएगा जिसकी शायद श्राइन बोर्ड ने कल्पना भी नहीं की होगी।

वहीं संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने कहा, ''श्राइन बोर्ड की जारी दमनकारी नीतियों को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेंगे। फिलहाल संघर्ष समिति श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज के मामले को लेकर संघर्ष कर रही है।'' मनकोटिया ने कहा, ''श्राइन बोर्ड को अपनी व्यावसायिक नीतियां बंद करनी पड़ेगी।''

क्योंकि श्राइन बोर्ड का गठन मां वैष्णो देवी भवन परिसर के साथ ही विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्राप्त करवाना है ना कि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने श्राइन बोर्ड को भंग करने की पूर्व जोर मांग की और कहा कि यह सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दोनों संघर्ष समितियों में दिखा मतभेद कटड़ा में श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में कटड़ा संघर्ष समिति भी शामिल थी परंतु कटड़ा संघर्ष समिति का आरोप था कि माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा उनकी प्रमुख मांग जारी रोपवे परियोजना पर कोई बात नहीं की गई जिसको लेकर संघर्ष समिति कटड़ा के सदस्य नाराज़ दिखे। हालांकि माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि श्राइन बोर्ड की सभी गलत नीतियों को आंदोलन कर क्रमवार उठाया जाएगा।

संघर्ष समिति के सदस्यों व सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प एक और जहां संघर्ष समिति के साथ ही अन्य संगठन श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे इसी बीच संघर्ष समिति के सदस्य जबरन श्राइन बोर्ड के कार्यालय में घुसने का प्रयास करने लगे जिसको लेकर पुलिस के साथ सुरक्षा बलों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि जल्द ही मामला शांत हो गया। कोई भी प्रदर्शनकारी श्राइन बोर्ड कार्यालय में घुस ना सके जिसको लेकर सुरक्षा बलों द्वारा तारबंदी कर दी गई।

श्राइन बोर्ड अधिकारियों के साथ की मुलाकात धरना-प्रदर्शन के दौरान माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया व अन्य सदस्यों ने श्राइन बोर्ड कार्यालय के अंदर जाकर श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ आलोक कुमार मौर्य के साथ बातचीत की क्योंकि श्राइन बोर्ड सीईओ सचिन कुमार वैश्य कार्यालय में मौजूद नहीं थे।

मुलाक़ात के दौरान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने विरोध जताया और कहा कि उनकी मांगों को पुख्ता आधार पर एलजी कार्यालय भेजा जाए। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जिसको लेकर एसडीएम कटड़ा पीयूष दोत्रा, तहसीलदार जितेंद्र सिंह, एसएचओ कटड़ा रणजीत सिंह राव के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।