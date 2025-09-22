नवरात्र पर शिवखोड़ी धाम में रौनक, रोजाना हजारों श्रद्धालु कर रहे भोले बाबा के दर्शन; भक्तों के लिए विशेष सुविधा

नवरात्र के अवसर पर शिवखोड़ी गुफा मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है। रनसू आधार शिविर से श्रद्धालु तीन किलोमीटर का मार्ग तय कर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग भोले बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए पानी रोशनी और सुरक्षा की उचित व्यवस्था की है जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा हो रही है।

संवाद सहयोगी, पौनी। नवरात्र के शुभ अवसर पर शिवखोड़ी गुफा मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालु रनसू आधार शिविर से तीन किलोमीटर लंबे रास्ते को पैदल, घोड़ों और पालकियों के सहारे तय करते हुए गुफा मंदिर पहुंचे और भोले बाबा के दर्शन किए।

यात्रा मार्ग पर भोले बाबा के जयघोष गूंजते रहे और भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लगभग 22 दिन तक बंद रहने के बाद शुरू हुई शिवखोड़ी यात्रा में नवरात्र पर श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के प्रबंधक तरसेम लाल शर्मा ने बताया कि इस बार नवरात्र के अवसर पर हर रोज करीब दो से तीन हजार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी पहुंच रहे हैं।