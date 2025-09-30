Language
    माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा में सेंध, भवन मार्ग पर पकड़ा गया अवैध पिट्ठू चालक, पुलिस ने ऐसे पकड़ा

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:40 PM (IST)

    कटड़ा में नवरात्रों के दौरान पुलिस ने बाणगंगा के पास एक व्यक्ति कुलविंदर सिंह को बिना लाइसेंस के पिट्ठू ढोते हुए पकड़ा। उसने एसडीएम कटड़ा के आदेश का उल्लंघन किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी रियासी ने अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    अवैध पिट्ठू चालक भवन मार्ग पर पकड़ा गया, एफआईआर दर्ज (File Photo)

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। नवरात्र के दौरान लागू की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच पुलिस पोस्ट बाणगंगा, कटड़ा की टीम ने श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर गश्त करते समय स्नान घाट नंबर-02, बाणगंगा के पास एक व्यक्ति को नियमित जांच के लिए रोका।

    पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान कुलविंदर सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी मस्लोटे, तहसील थुरू, जिला रियासी के रूप में बताई। जांच में पाया गया कि वह भवन मार्ग पर पिट्ठू ढोने का काम कर रहा था।

    जब उससे पंजीकृत पिट्ठू ऑपरेटर के रूप में मान्य सेवा कार्ड या लाइसेंस दिखाने को कहा गया, तो वह कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका और स्वीकार किया कि उसके पास इस कार्य की कोई अनुमति नहीं है।

    बिना वैध सेवा कार्ड के कार्य करते हुए आरोपीत ने एसडीएम कटड़ा द्वारा पिट्ठू/पोनी सेवाओं के नियमन को लेकर जारी अधिसूचना का उल्लंघन किया है। इस पर पुलिस स्टेशन कटड़ा में मामला FIR संख्या 270/2025 धारा 223(ए) BNS के तहत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

    पूरी कार्रवाई एसएचओ थाना कटड़ा इंस्पेक्टर ख्यातिमान खजुरिया के नेतृत्व में, एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भिष्म दुबे,  तथा एसपी कटड़ा  विपन चन्द्रन,  की कड़ी निगरानी में संपन्न हुई।

    एसएसपी रियासी परामवीर सिंह  ने कहा कि एसडीएम कटड़ा की अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भवन मार्ग पर अवैध रूप से काम करने वाले चालकों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून उनके साथ सख्ती से पेश आएगा।