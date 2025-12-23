Language
    ऊधमपुर: आतंकियों की तलाश के लिए सर्च आपरेशन का दायरा बढ़ा, डॉग स्क्वायड और हवाई निगरानी की ली जा रही मदद

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले के मजालता में आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को ढूंढने के लिए तीसरे दिन आपरेशन का दायरा दस किलोमीटर तक ...और पढ़ें

    ऊधमपुर में आतंकियों की तलाश जारी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले के मजालता में आतंकियों की तलाश जारी है। जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षाबलों ने तीसरे दिन ऑपरेशन का दायरा दस किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। आतंकियों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों और हवाई निगरानी (Aerial Surveillance) का सहारा लिया जा रहा है।

    2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना

    पुलिस अधिकारियों ने अनुसार, मजालता के चोरे मोटू गांव में दो आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकियों ने एक स्थानीय नागरिक के घर में खाना किया और उसके बाद जंगल में फरार हो गए। आतंकियों को घेरने के लिए सोमवार की सुबह सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान का दायरा बढ़ा दिया।

    पूरे इलाके में अलर्ट जारी

    अधिकारियों ने कहा कि रविवार रात को भी आतंकियों की गतिविधि की सूचना मिली थी। उसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में चौकसी और बढ़ा दी है। इसी कारण ऑपरेशन के क्षेत्र का विस्तार करना जरूरी समझा गया।

    बढ़ाया गया जांच का दायरा

    संयुक्त तलाशी अभियान चोरे मोटू गांव और उससे सटे वन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। यह इलाका उस स्थान से करीब पांच किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जहां इससे पहले एक मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था।