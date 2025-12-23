रियासी जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता की जरूरत, यातायात नियमों की लापरवाही की तस्वीर पेश करते हैं ये आंकड़े
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन एक गंभीर समस्या है, जिसके कार ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, रियासी। वर्ष 2025 में रियासी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 199 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 33 लोगों की असमय जान चली गई, जबकि 350 लोग घायल हुए।
ये आंकड़े सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लापरवाही की तस्वीर भले ही पेश करते हो लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कई मामलों में खराब सड़के भी दुर्घटना का कारण है। जिस पर ध्यान देना प्रशासन व सरकार का दायित्व है।
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा पूरे साल में कुल 3443 वाहनों के चालान किए गए। इनमें ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, व अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले शामिल रहे।
इसके अलावा, 69 ऐसे वाहनों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया, जिन्हें अन्य प्रदेश के लोगों द्वारा अन्य राज्यों से खरीदा गया था, लेकिन अब तक उनका पंजीकरण या स्वामित्व अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया गया था। इन वाहनों को नियमों के अनुसार कार्रवाई के दायरे में लाया गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर भविष्य में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आम जनता से अपील में कहा कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने भी वर्ष भर अभियान चलाए। इन अभियानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।