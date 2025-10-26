Language
    उधमपुर से अब आसानी से तय होगा सफर, आज दो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ शुरू

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    आज दो सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इन सड़कों के बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र का विकास होगा।

    Hero Image

    File Photo

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई दिशा देते हुए  दो सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ विधायक बलदेव राज शर्मा द्वारा किया गया। पहला प्रोजेक्ट कटड़ा में जिज चौक से रेलवे मार्ग तक ₹18.83 लाख की लागत से तथा दूसरा गांव लटोरी से धनोरी गांव तक ₹19.40 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा।

    इस अवसर पर विधायक श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र बलदेव राज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ लोक निर्माण विभाग  के अधिकारी, संबंधित पंचायतों के पूर्व सरपंच मंगल सिंह, दिवाकर शर्मा सरदारी लाल दुबे, सुदेश शर्मा  तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे।

    कार्यक्रम के दौरान विधायक बलदेव राज शर्मा ने कहा, विकास कार्यों की रफ्तार अब थमेगी नहीं। हमारी प्राथमिकता है कि हर गांव, हर बस्ती तक मजबूत सड़कें और मूलभूत सुविधाएं पहुंचें। जनता का सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

    विधायक बलदेव राज शर्मा ने आगे कहा कि सड़कों के निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। स्थानीय पूर्व सरपंचों, पंचों और नागरिकों ने इस पहल के लिए विधायक बलदेव राज शर्मा और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि इन सड़कों से क्षेत्र का कायाकल्प होगा और विकास को नई दिशा मिलेगी।