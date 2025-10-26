उधमपुर से अब आसानी से तय होगा सफर, आज दो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ शुरू

संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई दिशा देते हुए दो सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ विधायक बलदेव राज शर्मा द्वारा किया गया। पहला प्रोजेक्ट कटड़ा में जिज चौक से रेलवे मार्ग तक ₹18.83 लाख की लागत से तथा दूसरा गांव लटोरी से धनोरी गांव तक ₹19.40 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर विधायक श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र बलदेव राज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, संबंधित पंचायतों के पूर्व सरपंच मंगल सिंह, दिवाकर शर्मा सरदारी लाल दुबे, सुदेश शर्मा तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे।