    रियासी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा से ड्रग्स का जखीरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    रियासी पुलिस ने माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स का जखीरा बरामद किया है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। 

    नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। जिला पुलिस रियासी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कटड़ा नगर में प्रतिबंधित मादक दवाओं की बिक्री में लिप्त एक तस्कर के ठिकाने पर छापामारी कर भारी मात्रा में नशीली गोलियाँ तथा नकदी बरामद की।

    कार्रवाई विशेष व विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई। पुलिस स्टेशन कटड़ा की टीम, तहसीलदार कटड़ा के साथ मिलकर रेनू देवी पत्नी सोम राज, निवासी वार्ड नंबर 05, चिंतामणि मंदिर के पास, कटड़ा के घर पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया।

    तलाशी के दौरान पुलिस ने घर से निम्नलिखित प्रतिबंधित मनोदैहिक दवाइयाँ बरामद कीं जिनमें ट्रामाडोल 5 मि.ग्रा. की 10 स्ट्रिप (100 कैप्सूल), एल्प्राज़ोलम 0.5 मि.ग्रा. की74 टैबलेट, पेट्रिल एमडी 0.5 मि.ग्रा. की 14 टैबलेट शामिल हैं।

    इसके अलावा, पुलिस को मौके से 2,00,680 रुपये नकद भी मिला, जिसके बारे में प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह राशि अवैध नशीली दवाओं की बिक्री से अर्जित की गई थी। मामले में पुलिस थाना कटड़ा में एफआईआर संख्या 316/2025, धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस स्रोतों का कहना है कि नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला तथा नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच तेज कर दी गई है। यह पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव के नेतृत्व में, एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भिष्म दुबे तथा एसपी कटड़ा विपन चन्द्रन की कड़ी निगरानी में की गई।

    एसएसपी रियासी परामवीर सिंह ने कहा कि जिला पुलिस रियासी समाज को नशामुक्त बनाने के अपने संकल्प पर पूरी मजबूती से कायम है। उन्होंने चेतावनी दी कि नशीले पदार्थों की तस्करी या वितरण में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।