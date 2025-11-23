Language
    J&K News: ऊधमपुर में बड़ा बदलाव, 2026 से बढ़ेंगी स्टाम्प ड्यूटी दरें; रामबन DC ने दी हरी झंडी

    By Amit Mahi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    उपायुक्त रामबन ने 2026 के लिए स्टाम्प ड्यूटी दरों के संशोधन पर राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। ऊधमपुर में बदलते भू-मूल्यों को देखते हुए, उन्होंने दरों की समीक्षा करने और तर्कसंगत वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नए रेट सरकार और जनता के हितों को संतुलित करेंगे, जिससे लेनदेन पारदर्शी होगा।

    उपायुक्त रामबन ने 2026 के लिए स्टाम्प ड्यूटी दरों के संशोधन पर राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की (फोटो: सोशल मीडिया)

    जागरण संवाददादा, ऊधमपुर। जिला में तेजी से बदलते भू-मूल्यों और विकास गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने 2026 के लिए स्टांप ड्यूटी रेट्स के पुनरीक्षण को लेकर राजस्व व संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक की। बैठक में मौजूदा रेट्स, जमीनी हकीकत और आवश्यक संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई।

    बैठक में डीसी ने कहा कि कई क्षेत्रों में भूमि मूल्यों और निर्माण गतिविधियों में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए स्टांप ड्यूटी रेट्स का यथार्थपरक संशोधन जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौजूदा दरों की विस्तृत समीक्षा कर तर्कसंगत वृद्धि के प्रस्ताव तैयार करें और किसी भी उच्च मूल्यांकन के लिए स्पष्ट कारण भी प्रस्तुत करें।

    उन्होंने कहा कि नए रेट ऐसे होने चाहिए जो सरकार की राजस्व आवश्यकताओं और आम लोगों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखें, ताकि बिक्री-खरीद से संबंधित लेनदेन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुगठित बन सकें।

    बैठक में एडीसी वरूणजीत सिंह चाड़क, एसीआर शौकत हयात मट्टू, एसीडी शेराज अहमद, जीएम डीआसी रविंदर आनंद, एक्सईन पीडब्लूयडी रंजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

