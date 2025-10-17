रामबन में भूमि उपयोग परिवर्तन मामलों की समीक्षा, डीसी ने अधिकारियों को दिए त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू)मामलों को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए डीसी रामबन मोहम्मद इलयास खान ने जिला स्तरीय समिति के साथ बैठक की। जिसमें लंबित सीएलयू मामलों की समीक्षा की गई। डीसी ने अधिकारियों को नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।



डीसी हरामबन कार्यालय में आयोजित बैठक में भूमि उपयोग परिवर्तन से जिला स्तरीय समिति ने जिलेभर से प्राप्त 11 आवेदनों की समीक्षा की। बैठक में प्रत्येक मामले पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और एनओसी की स्थिति का परीक्षण किया गया।



बैठक में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित सभी आवेदनों में जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया जाए ताकि आम जनता को सुगम सेवाएं मिल सकें।