रक्षा मंत्री ने रियासी में दो महत्वपूर्ण पुलों का किया लोकार्पण, परिवहन और सामरिक क्षमता में होगा इजाफा

संवाद सहयोगी, रियासी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रविवार को सीमा सड़क संगठन की 125 आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लोकार्पण में रियासी जिले के दो महत्वपूर्ण पुलों का लोकार्पण भी शामिल रहा, जो क्षेत्र में आम लोगों के लिए परिवहन सुविधा और सामरिक दृष्टि दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।



रियासी माहौर मार्ग पर 60 मीटर लंबाई वाले नरलू पुल का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधायक रियासी कुलदीप राज दुबे 31 बीआरटीएफ और 110 आरसीसी के अधिकारियों के साथ विशेष तौर पर नरलू पुल पर उपस्थित रहे। यह पुल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन सुविधा को सुगम बनाएगा।