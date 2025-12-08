रक्षा मंत्री ने रियासी में दो महत्वपूर्ण पुलों का किया लोकार्पण, परिवहन और सामरिक क्षमता में होगा इजाफा
रक्षा मंत्री ने रियासी में दो महत्वपूर्ण पुलों का उद्घाटन किया, जिससे परिवहन और सामरिक क्षमता में सुधार होगा। ये पुल दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ेंगे, ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, रियासी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रविवार को सीमा सड़क संगठन की 125 आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लोकार्पण में रियासी जिले के दो महत्वपूर्ण पुलों का लोकार्पण भी शामिल रहा, जो क्षेत्र में आम लोगों के लिए परिवहन सुविधा और सामरिक दृष्टि दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
रियासी माहौर मार्ग पर 60 मीटर लंबाई वाले नरलू पुल का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधायक रियासी कुलदीप राज दुबे 31 बीआरटीएफ और 110 आरसीसी के अधिकारियों के साथ विशेष तौर पर नरलू पुल पर उपस्थित रहे। यह पुल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन सुविधा को सुगम बनाएगा।
दूरदराज क्षेत्रों से जोड़ेगा पुल
इसी मार्ग पर 55 मीटर लंबाई वाले पलसू पुल के रक्षा मंत्री द्वारा लोकार्पण के अवसर पर गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद के साथ ही 110 आरसीसी व प्रशासन और सेना के वरिष्ठ अधिकारी पलसू पुल पर उपस्थित रहे। यह पुल दूरदराज़ क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को मजबूत करेगा।
इन पुलों के लोकार्पण के अवसर पर मौके पर मौजूद नेताओं ने लोगों को बधाई दी और क्षेत्र में बेहतर परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा सीमा सड़क संगठन की प्रतिबद्धता जताई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।