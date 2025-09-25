कटड़ा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन सहित तस्कर गिरफ्तार
रियासी पुलिस ने कटड़ा के पैंथल नाका पर एक कुख्यात हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 4 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अजय सिंह नामक इस तस्कर पर पहले भी दो मामले दर्ज हैं। एसएसपी रियासी ने नशा विरोधी अभियान को और तेज करने की बात कही और जनता से सहयोग मांगा है।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिला पुलिस रियासी को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने कटड़ा के पैंथल नाका पर चेकिंग के दौरान एक कुख्यात तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, नाका पेंथल, कटड़ा पर पुलिस पोस्ट काकड़याल की टीम ने अजय सिंह निवासी पैथल, तहसील कटड़ा, जिला रियासी को रोका और जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 4 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि अजय सिंह पर पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी के दो मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ जंग को और तेज करेगी। उन्होंने आम जनता से भी इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने में सहयोग की अपील की।
