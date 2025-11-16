ऊधमपुर में मिला PIA लिखा हुआ गुब्बारा, पाकिस्तान के झंडे का बना था निशान; पुलिस ने लिया कब्जे में
जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में PIA लिखा और पाकिस्तानी झंडे का निशान वाला गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस गुब्बारे के स्रोत और उद्देश्य का पता लगाने में जुटी है।
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामनगर के बाद अब शनिवार को पंचैरी तहसील के दंदोता पंचायत और गांव कुमारली से पाकिस्तानी झंडे वाला और पीआईए लिखा हुआ जहाज वाला गुब्बारा मिला है।
ग्रामीणों ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने के बाद पंचैरी पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया।
जानकारी अनुसार, शाम करीब 6 बजे ग्रामीणों ने देखा कि एक जहाज की शक्ल का गुब्बारा उड़ता हुआ जंगल की तरफ जाकर गिरा। ग्रामीणों ने जब मौके पर पहुंच देखा तो पाया कि उस पर पीआईए लिखा हुआ था और पाकिस्तान के झंडे का भी निशान था।
ग्रामीण समझ गए कि यह पाकिस्तानी गुब्बारा है। ग्रामीणों ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी और जानकारी मिलने के कुद समय के बाद पुलिस एक टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई।
गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही रामनगर के बडोल गांव में खेतों में पाकिस्तानी झंडे के निशान वाला और पीआईए लिखित गुब्बारा मिला था। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर बार बार यह गुब्बारे कैसे ऊधमपुर के अलग अलग स्थानों पर पाए जा रहे हैं।
