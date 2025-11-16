ऊधमपुर में मिला PIA लिखा हुआ गुब्बारा, पाकिस्तान के झंडे का बना था निशान; पुलिस ने लिया कब्जे में

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामनगर के बाद अब शनिवार को पंचैरी तहसील के दंदोता पंचायत और गांव कुमारली से पाकिस्तानी झंडे वाला और पीआईए लिखा हुआ जहाज वाला गुब्बारा मिला है। ग्रामीणों ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने के बाद पंचैरी पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी अनुसार, शाम करीब 6 बजे ग्रामीणों ने देखा कि एक जहाज की शक्ल का गुब्बारा उड़ता हुआ जंगल की तरफ जाकर गिरा। ग्रामीणों ने जब मौके पर पहुंच देखा तो पाया कि उस पर पीआईए लिखा हुआ था और पाकिस्तान के झंडे का भी निशान था।

ग्रामीण समझ गए कि यह पाकिस्तानी गुब्बारा है। ग्रामीणों ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी और जानकारी मिलने के कुद समय के बाद पुलिस एक टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई।