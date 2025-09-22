Language
    कटड़ा में नवरात्र को लेकर धूमधाम, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम; डीसी ने लिया जायजा

    By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:25 AM (IST)

    कटड़ा में उपायुक्त निधि मलिक ने शारदीय नवरात्रों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। सुरक्षा बिजली पार्किंग और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस विभाग को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। नगरपालिका को कटड़ा में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा गया। बिजली और जल विभाग को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

    कटड़ा में शारदीय नवरात्रों की तैयारियों का डीसी ने लिया जायजा

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। रियासी की जिला उपायुक्त निधि मलिक ने कटड़ा स्थित स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में बैठक की अध्यक्षता कर शारदीय नवरात्रों की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान नवरात्र से जुड़े महोत्सव से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

    सुरक्षा प्रबंध, बिजली आपूर्ति, पार्किंग व्यवस्था और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि महोत्सव का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। डीसी ने पुलिस विभाग को फूलप्रूफ सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया।

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाकर सभी इंतजाम पूरे करने के लिए कहा। नगरपालिका समिति को निर्देश दिए गए कि पूरे कटड़ा नगर में स्वच्छता बनाए रखें। भक्तों की सुविधा के लिए डीसी ने बिजली और जल विभाग को निरंतर सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने ऑटो-रिक्शा संचालकों पर भी सख्ती बरतने की बात कही, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इस मौके पर एसएसपी रियासी परमवीर सिंह, एएसपी विपन चंद्रन, एसडीएम पियूष धोत्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।