प्राकृतिक सौंदर्य, अध्यात्म और रोमांच... एक ही यात्रा में सबकुछ का आनंद; बर्फ से लदे पहाड़ खूब करते हैं टूरिस्ट को आकर्षित 

अमित माही, उधमपुर। अगर यात्रा आपके लिए सिर्फ कुछ पल बिताने के बजाए प्रकृति से संवाद, सुकून और अध्यात्म की तलाश का नाम है तो जम्मू-कश्मीर का एक अनछुआ टूरिस्ट सर्किट आपको बुला रहा है। जम्मू के उधमपुर जिला में पहाड़ों की गोद में बसा पत्नीटॉप-सनासर-सुद्धमहादेव-मानतलाई सर्किट आपको ताउम्र यादों में संजोकर रखने का एक सुखद अहसास कराएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह सर्किट उन पर्यटकों के लिए विशेष है, जो एक ही यात्रा में प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच, आस्था, स्वास्थ्य और योग का अनुभव करना चाहते हैं। आइए, आपको ले चलें इस अद्भुत सफर पर। पत्नीटॉप के बर्फ से लदे पहाड़ करते हैं आकर्षित जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर और समुद्रतल से लगभग 2026 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पत्नीटॉप जम्मू क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां का सुहावना मौसम और देवदार के घने जंगल गर्मियों में मैदानों की तपिश से राहत देते हैं।

वहीं, सर्दियों में बर्फ से लदे पहाड़ सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार भी 31 दिसंबर तक पत्नीटॉप में बर्फबारी हो जाएगा। यह स्थल फैमिली टूरिज्म, नेचर वॉक और हेल्थ टूरिज्म के लिए आदर्श है। पास ही नाग मंदिर जैसे धार्मिक स्थल इसे आस्था से भी जोड़ते हैं। यहां पर एशिया का सबसे ऊंचा गंडोला केबल कार भी है।

रोमांच पसंद करते हैं तो चलें सनासर पत्नीटॉप से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा सनासर एक कप-आकार के हरे-भरे मैदान जैसा लगता है, जिसके चारों ओर ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ हैं। लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह एडवेंचर टूरिज्म का हब मानी जाती है।