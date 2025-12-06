MBBS सीट विवाद पर महबूबा मुफ्ती की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- 'धर्म के आधार पर सीटें बांटने की मांग गलत'

Language
    By Rakesh Sharma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:00 AM (IST)

    महबूबा मुफ्ती

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज, कटड़ा में एमबीबीएस दाखिले को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

    उन्होंने कहा कि “योग्यता को छोड़कर धर्म के आधार पर सीटें बांटने की मांग बेहद गलत और समाज को बांटने वाली है। महबूबा मुफ़्ती कटड़ा में शुक्रवार को शादी समारोह में भाग लेने पहुंची थी।

    कटड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा ने कहा अगर इस तरह की बातें यहाँ से शुरू हुईं, तो यह पूरे देश में फैल जाएँगी। इससे जम्मू-कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे देश का सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होगा।

    जम्मू-कश्मीर प्रोफेशनल प्रवेश परीक्षा बोर्ड (जेकेबीओपीईई) ने हाल ही में नीट योग्यता सूची के आधार पर एसएमवीडीयूएमई में दाखिले किए, जिसमें 42 मुस्लिम, 7 हिन्दू और 1 सिख छात्र को पहले एमबीबीएस बैच में प्रवेश दिया गया। इसके बाद जम्मू सहित कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई संगठन कॉलेज पर “बड़ी साज़िश” का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग कर रहे हैं।

    जम्मू की पहचान सद्भाव है

    महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू हमेशा से प्रेम और भाईचारे की मिसाल रहा है। जम्मू वह जगह है जहाँ शेर और मेमना एक ही नदी से पानी पीते हैं। इसे धर्म के नाम पर बाँटा नहीं जा सकता।

    महबूबा मुफ़्ती ने याद दिलाया कि जब माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय और बाबा गुलाम शाह विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आया था, तब उद्देश्य यह था कि “योग्य छात्र, चाहे वह कहीं से भी हो, यहाँ पढ़ सके।

    महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से वंदे भारत ट्रेन द्वारा कटड़ा पहुँचीं। उन्होंने कहा कि यह “बहुत सुंदर और यादगार सफ़र” था। उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों से ही कटड़ा से उनका विशेष लगाव रहा है।

    विवाद थमा नहीं, विरोध जारी

    श्राइन बोर्ड के अधीन हाल ही में शुरू हुए इस मेडिकल कॉलेज में धार्मिक आधार पर सीटें देने के विरोध में कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध लगातार बढ़ रहा है और लोग जाँच की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है और सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती बाद दोपहर कटड़ा में ही वन्दे भारत ट्रेन में सवार होकर श्रीनगर के लिए रवाना हो गई।