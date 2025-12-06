MBBS सीट विवाद पर महबूबा मुफ्ती की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- 'धर्म के आधार पर सीटें बांटने की मांग गलत'

संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज, कटड़ा में एमबीबीएस दाखिले को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि “योग्यता को छोड़कर धर्म के आधार पर सीटें बांटने की मांग बेहद गलत और समाज को बांटने वाली है। महबूबा मुफ़्ती कटड़ा में शुक्रवार को शादी समारोह में भाग लेने पहुंची थी। कटड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा ने कहा अगर इस तरह की बातें यहाँ से शुरू हुईं, तो यह पूरे देश में फैल जाएँगी। इससे जम्मू-कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे देश का सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होगा। जम्मू-कश्मीर प्रोफेशनल प्रवेश परीक्षा बोर्ड (जेकेबीओपीईई) ने हाल ही में नीट योग्यता सूची के आधार पर एसएमवीडीयूएमई में दाखिले किए, जिसमें 42 मुस्लिम, 7 हिन्दू और 1 सिख छात्र को पहले एमबीबीएस बैच में प्रवेश दिया गया। इसके बाद जम्मू सहित कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई संगठन कॉलेज पर “बड़ी साज़िश” का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग कर रहे हैं।

जम्मू की पहचान सद्भाव है महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू हमेशा से प्रेम और भाईचारे की मिसाल रहा है। जम्मू वह जगह है जहाँ शेर और मेमना एक ही नदी से पानी पीते हैं। इसे धर्म के नाम पर बाँटा नहीं जा सकता।