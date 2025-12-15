Language
    वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा श्रद्धालुओं से गुलजार, नव वर्ष के आगमन को लेकर उमड़ रहा जनसैलाब

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    माता वैष्णो देवी यात्रा में नव वर्ष के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि भक्त माता के दर्श ...और पढ़ें

    प्रशासन द्वारा भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए उचित व्यवस्था की गई है।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। नव वर्ष के आगमन को लेकर मां वैष्णो देवी के भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे-जैसे नव वर्ष का आगमन नजदीक होगा, वैसे-वैसे ही मां वैष्णो देवी की यात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 

    कटड़ा के बाजारों में श्रद्धालुओं की चहल पहल

    कटड़ा के बाजारों में श्रद्धालुओं की चहल पहल लगातार बनी हुई है और श्रद्धालु प्रसाद के रूप में लगातार खरीददारी भी कर रहे हैं। सोमवार को हालांकि दिन में अधिकांश समय आसमान पर बादलों का जमघट लगा रहा और लगातार सर्द हवाएं चलती रही, लेकिन श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ कटड़ा में पंजीकरण करवाने के उपरांत निरंतर भवन की ओर प्रस्थान करते रहे। 

    श्रद्धालुओं के लिए सेवाएं उपलब्ध

    वही बदले मौसम के बावजूद कटड़ा से दिनभर श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रही। भवन मार्ग पर चलने वाली बैटरी कार सेवा के साथ ही मां वैष्णो देवी भवन तथा भैरव घाटी के मध्य चलने वाली रोपवे केवल कार सेवा भी आम दिनों की तरह सुचारू रही। दूसरी और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को घोड़ा, पिट्टू तथा पालकी आदि की सेवाएं भी लगातार उपलब्ध होती रही। 

    सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

    श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर आपदा प्रबंधन दल के साथ ही श्राइन बोर्ड, पुलिस विभाग, सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान जगह-जगह तैनात रहे। बीते सप्ताह यात्रा का आंकड़ा प्रतिदिन 10000 से 14000 के मध्य चल रहा था, वहीं वर्तमान में यात्रा का आंकड़ा बढ़कर 15000 से 20000 के मध्य पहुंच गया है। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि बीते शनिवार को 24500 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी। श्राइन बोर्ड यात्रा में बढ़ोतरी को लेकर अभी से व्यवस्था में जुट गया है। श्रद्धालुओं की सुख-सुविधा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

    नववर्ष से यात्रा बढ़ने की उम्मीद

    सोमवार को पवित्र संक्रांत के साथ ही एकादशी को लेकर श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के साथ ही भवन पर स्थापित यज्ञशाला में हवन यज्ञ करते नजर आए और लगातार पुण्य लाभ कमाते रहे।