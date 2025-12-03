Mata Vaishno Devi: कटड़ा में सन्नाटा, बाजारों में कम रौनक, लेकिन श्रद्धालुओं को मिल रही हैं सभी सुविधाएं, जानिए कैसे

संवाद सहयोगी, कटड़ा। माता वैष्णो देवी की यात्रा में भले इस समय भक्तों की भीड़ कम दिख रही है परंतु देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को आधार शिविर कटड़ा से लेकर माता के भवन तक हर सुख-सुविधा आसानी से मिल रही है। श्रद्धालु भी बिना परेशानी ये सेवाएं पाकर खुश हैं।

आलम यह है कि मौसम का मजा लेने के साथ श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के साथ बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा, घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाएं भी बिना कतारों में खड़े आराम से हासिल कर पा रहे हैं। इन सेवाओं का लाभ उठाकर भक्त मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजरी देने पहुंच रहे हैं।

श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की वजह से कटड़ा मुख्य बाजारों में भी रौनक कम दिख रही है। नियमित संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से इन दिनों शाम होते ही बाजार बंद हो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि माह के दूसरे पखवाड़े यानी 15 दिसंबर के बाद नव वर्ष के आगमन को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जबकि माह के अंत में देश भर से रिकार्ड तोड़ श्रद्धालु मां का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचेंगे।

स्थानीय दुकानदार अजय शर्मा ने बताया कि सप्ताह के अंतिम दो दिनों शुक्रवार व शनिवार को यात्रा में थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिलती है। बीते माह मां वैष्णो देवी की यात्रा में जहां श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12000 से 15000 के मध्य बना हुआ था अब कम होकर 9000 से 11000 तक रह गया है। गत मंगलवार 2 दिसंबर को 9900 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में हाजरी लगाई। आज 3 दिसंबर यानी बुधवार की बात करें तो शाम 5 बजे तक करीब 8500 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की ओर रवाना हो चुके थे।