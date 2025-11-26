Mata Vaishno Devi: मॉडर्न शहरी केंद्र बनेगा कटड़ा, मास्टर प्लान में 33 गांव शामिल, जानिए क्या हैं इसके मुख्य बिंदु

डिजिटल डेस्क, कटड़ा। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटड़ा का समग्र, योजनाबद्ध और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विस्तारित मास्टर प्लान में 33 गांव शामिल किए गए हैं। इस योजना से न सिर्फ स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचेगा बल्कि देश भर से आने वाले माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

यह जानकारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (HUDD) की कमिश्नर सेक्रेटरी मंदीप कौर की अध्यक्षता में कटड़ा में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में दी गई। यह बैठक मास्टर प्लान के तहत तैयारियों और प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए हुई थी।

कौर ने अधिकारियों को कटड़ा के भविष्य के लिए तैयार विकास को गाइड करने के लिए 10 साल का मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। मॉडर्न शहरी केंद्र में बदलने की योजना सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए कौर ने कहा कि प्रशासन कटड़ा के निवासियों, तीर्थयात्रियों और टूरिस्टों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध, मजबूत और मॉडर्न शहरी केंद्र में बदलने की योजना बना रहा है।

समीक्षा बैठक में लोकल एरिया के विस्तार, बुनियादी ढांचे के विस्तार और योजनाबद्ध कार्ययोजना में पब्लिक फीडबैक को शामिल करने पर फोकस किया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने इंटर मॉडल स्टेशन (IMS) और वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं समेत ज़रूरी प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस की भी समीक्षा की।

कड़े तालमेल पर जोर दिया विभागीय कामों को असरदार और समय पर पूरा करने के लिए आपसी कड़े तालमेल पर ज़ोर देते हुए कौर ने अधिकारियों को इन ज़रूरी डेवलपमेंट के कामों को तेज़ी से शुरू करने के लिए सभी वित्तीय और प्रशासनिक रुकावटों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने आपदा की तैयारी के महत्व पर ज़ोर दिया और अधिकारियों को आपदा प्रबंधन योजना के लिए रेलवे स्टेशन के पास जमीन का इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया।

ग्रीन एक्शन प्लान बनाने के निर्देश उन्होंने कटड़ा में एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ‘ग्रीन एक्शन प्लान’ बनाने का भी निर्देश दिया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि कटड़ा मास्टर प्लान की समीक्षा और अपडेट के लिए स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) दिल्ली को नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने कहा, “पवित्र धार्मिक शहर के लिए साइंटिफिक, सटीक और भविष्य को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट पक्का करने के लिए लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड प्लानिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।”