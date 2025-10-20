कटड़ा में वैष्णो देवी मार्ग पर बिना अनुमति कर रहा था ये काम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पुलिस पोस्ट बाण गंगा के अंतर्गत नियमित गश्त के दौरान पुलिस दल जब स्नान घाट संख्या-2, बाण गंगा के पास पहुंचा, तो एक व्यक्ति को घोड़ा लेकर जाते हुए रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम बिल्लू पुत्र मांडा राम निवासी पंजर, तहसील पंचारी, जिला उधमपुर बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब उससे वैध लाइसेंस अथवा घोड़ा सेवा संचालित करने की अनुमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया, तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसके पास किसी प्रकार का पंजीकृत या अधिकृत घोड़ा सेवा कार्ड नहीं है और वह बिना अनुमति के कार्य कर रहा था, यह सोचकर कि कोई जांच नहीं होगी।

बिना पंजीकरण के घोड़ा सेवा संचालित कर वह एसडीएम कटड़ा द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन कर रहा था, जिसके तहत केवल पंजीकृत सेवाप्रदाताओं को ही भवन मार्ग पर संचालन की अनुमति है। इस संबंध में थाना कटड़ा में एफआईआर संख्या 283/2025 धारा 223(ए) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी गई है। पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर ख्यातिमान खजूरिया के नेतृत्व में एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भिष्म दूबे और एसपी कटड़ा विपन चन्द्रन के निकट पर्यवेक्षण में संपन्न हुई।