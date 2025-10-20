Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कटड़ा में वैष्णो देवी मार्ग पर बिना अनुमति कर रहा था ये काम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:45 AM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बाण गंगा के पास पुलिस ने बिना अनुमति घोड़ा चला रहे बिल्लू नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था और वह एसडीएम कटड़ा के आदेश का उल्लंघन कर रहा था। थाना कटड़ा में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी रेयासी ने नियमों का कड़ाई से पालन कराने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    वैष्णो देवी मार्ग पर बिना अनुमति घोड़ा चलाने वाला गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी  यात्रा मार्ग पर पुलिस पोस्ट बाण गंगा के अंतर्गत नियमित गश्त के दौरान पुलिस दल जब स्नान घाट संख्या-2, बाण गंगा के पास पहुंचा, तो एक व्यक्ति को घोड़ा लेकर जाते हुए रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम बिल्लू पुत्र मांडा राम निवासी पंजर, तहसील पंचारी, जिला उधमपुर बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब उससे वैध लाइसेंस अथवा घोड़ा सेवा संचालित करने की अनुमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया, तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसके पास किसी प्रकार का पंजीकृत या अधिकृत घोड़ा सेवा कार्ड नहीं है और वह बिना अनुमति के कार्य कर रहा था, यह सोचकर कि कोई जांच नहीं होगी।

    बिना पंजीकरण के घोड़ा सेवा संचालित कर वह एसडीएम कटड़ा द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन कर रहा था, जिसके तहत केवल पंजीकृत सेवाप्रदाताओं को ही भवन मार्ग पर संचालन की अनुमति है।

    इस संबंध में थाना कटड़ा में एफआईआर संख्या 283/2025 धारा 223(ए) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी गई है। पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर ख्यातिमान खजूरिया के नेतृत्व में एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भिष्म दूबे  और एसपी कटड़ा  विपन चन्द्रन के निकट पर्यवेक्षण में संपन्न हुई।

    एसएसपी रेयासी परमवीर सिंह ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एसएमवीडी मार्ग पर नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।