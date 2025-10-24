उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और नशा तस्कर गिरफ्तार; पकड़े गए आरोपियों की संख्या 13 पहुंची

जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर पुलिस ने वीरवार को 13वें नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन उधमपुर की टीम द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार की गई। पुलिस ने बताया कि निरुद्ध व्यक्ति की पहचान संजय कुमार उर्फ संजू बावा निवासी हरतरयान, तहसील व जिला उधमपुर, वर्तमान निवासी कल्लर, उधमपुर के रूप में हुई है।

संजय कुमार पर आरोप है कि वह लंबे समय से जिले में गैरकानूनी रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई में संलिप्त था। उसके विरुद्ध पहले भी कई बार नशा तस्करी से संबंधित मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि वह क्षेत्र में मादक पदार्थों का एक प्रमुख सप्लायर था, जिसकी गतिविधियां युवाओं के जीवन और समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी थीं।