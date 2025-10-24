Language
    उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक और नशा तस्कर गिरफ्तार; पकड़े गए आरोपियों की संख्या 13 पहुंची

    By Amit Mahi Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:33 AM (IST)

    उधमपुर पुलिस ने एक और नशा तस्कर, संजय कुमार उर्फ संजू बावा को गिरफ्तार किया है। वह पहले भी नशा तस्करी के मामलों में शामिल रहा है और क्षेत्र में मादक पदार्थों का आपूर्तिकर्ता था। पुलिस का जीरो टालरेंस अभियान जारी है और नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि नशे की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। इस वर्ष अब तक 13 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं।

    उधमपुर पुलिस ने किया नशा तस्कर गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर पुलिस ने वीरवार को 13वें नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन उधमपुर की टीम द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार की गई। पुलिस ने बताया कि निरुद्ध व्यक्ति की पहचान संजय कुमार उर्फ संजू बावा निवासी हरतरयान, तहसील व जिला उधमपुर, वर्तमान निवासी कल्लर, उधमपुर के रूप में हुई है।

    संजय कुमार पर आरोप है कि वह लंबे समय से जिले में गैरकानूनी रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई में संलिप्त था। उसके विरुद्ध पहले भी कई बार नशा तस्करी से संबंधित मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि वह क्षेत्र में मादक पदार्थों का एक प्रमुख सप्लायर था, जिसकी गतिविधियां युवाओं के जीवन और समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी थीं।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में नशे की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए उधमपुर पुलिस का जीरो टालरेंस अभियान लगातार जारी है। इस वर्ष अब तक 13 नशा तस्करों को किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समाज में नशे के खिलाफ चल रही इस मुहिम में सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के धंधे में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।