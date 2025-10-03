नवरात्र के समापन के बाद भी माता वैष्णो के भक्तों का उत्साह बरकरार; बिना किसी परेशानी के पहुंच रहे श्रद्धालु

शारदीय नवरात्र के समापन के बाद भी माता वैष्णो देवी की यात्रा जारी है भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं और सुख-शांति की कामना कर रहे हैं। नवरात्र के बाद भीड़ कम होने से यात्रा सुगम हो गई है। मौसम सुहावना है और अन्य सुविधाएं भी जारी हैं।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद भी माता वैष्णो के भक्तों का उत्साह बरकरार है। देश के कोने-कोने से पहुंच श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगाकर सुख-शांति की कामना कर रहे हैं। हालांकि नवरात्र के बाद यात्रा में थेड़ी कमी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। कटड़ा में पंजीकरण और भवन पर मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कोई विशेष इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का अनुभव सुखद बना हुआ है।

वीरवार को मौसम सुहावना रहा, क्योंकि दिनभर आसमान में बादलों का जमघट बना रहा। त्रिकुटा पर्वत पर भी बादलों की छटा देखने को मिली। हालांकि, कटड़ा से चलने वाली हेलीकाप्टर सेवा कुछ समय के लिए प्रभावित हुई, लेकिन बैटरी कार सेवा और रोपवे जैसी सुविधाएं श्रद्धालुओं को निरंतर मिलती रहीं। श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भवन मार्ग पर आद्क्वांरी मंदिर प्रांगण में पवित्र गर्भ जून गुफा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते रहे।