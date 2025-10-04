सुहावने मौसम में जारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा, बारिश से हेलीकॉप्टर सेवा बाधित; दीपावली के बाद उमड़ेगी ज्यादा भीड़

जम्मू-कश्मीर में मौसम सुहावना होने से माँ वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। त्रिकुटा पर्वत पर बादल छाने और बारिश के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बाधित रही पर अन्य सुविधाएं चालू रहीं। आपदा प्रबंधन दल और पुलिस यात्रा मार्ग पर निगरानी रख रहे हैं। श्रद्धालुओं की कमी से कटड़ा के बाज़ारों में वीरानी है व्यापारी दीपावली के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके बीच श्रद्धालु निरंतर मां वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ रहे हैं। बीते वीरवार रात अचानक मौसम ने करवट बदली और त्रिकुटा पर्वत पर घने बादल छा गए। शुक्रवार तड़के मां वैष्णो देवी भवन से आधार शिविर कटड़ा तक कुछ समय के लिए झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद हल्की बारिश जारी रही।

दिनभर बादलों का जमघट बना रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे कटड़ा से चलने वाली हेलीकाप्टर सेवा अधिकांश समय स्थगित रही। हालांकि, श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा और रोपवे जैसी सुविधाएं लगातार मिलती रहीं और उन्होंने इन सेवाओं का लाभ उठाया। मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी के कारण श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

मौसम में अचानक हुए बदलाव को देखते हुए मां वैष्णो देवी के सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के अधिकारी तैनात हैं, जो यात्रा पर निगरानी रख रहे हैं। कटड़ा के बाजारों में श्रद्धालुओं की कमी के कारण वीरानी छाई हुई है और व्यापारी वर्ग श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहा है।