Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुहावने मौसम में जारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा, बारिश से हेलीकॉप्टर सेवा बाधित; दीपावली के बाद उमड़ेगी ज्यादा भीड़

    By Rakesh Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में मौसम सुहावना होने से माँ वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। त्रिकुटा पर्वत पर बादल छाने और बारिश के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बाधित रही पर अन्य सुविधाएं चालू रहीं। आपदा प्रबंधन दल और पुलिस यात्रा मार्ग पर निगरानी रख रहे हैं। श्रद्धालुओं की कमी से कटड़ा के बाज़ारों में वीरानी है व्यापारी दीपावली के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सुहावने मौसम में मां वैष्णो के चरणों में नतमस्तक हो रहे भक्त (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके बीच श्रद्धालु निरंतर मां वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ रहे हैं। बीते वीरवार रात अचानक मौसम ने करवट बदली और त्रिकुटा पर्वत पर घने बादल छा गए। शुक्रवार तड़के मां वैष्णो देवी भवन से आधार शिविर कटड़ा तक कुछ समय के लिए झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद हल्की बारिश जारी रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिनभर बादलों का जमघट बना रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे कटड़ा से चलने वाली हेलीकाप्टर सेवा अधिकांश समय स्थगित रही। हालांकि, श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा और रोपवे जैसी सुविधाएं लगातार मिलती रहीं और उन्होंने इन सेवाओं का लाभ उठाया। मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी के कारण श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

    मौसम में अचानक हुए बदलाव को देखते हुए मां वैष्णो देवी के सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के अधिकारी तैनात हैं, जो यात्रा पर निगरानी रख रहे हैं। कटड़ा के बाजारों में श्रद्धालुओं की कमी के कारण वीरानी छाई हुई है और व्यापारी वर्ग श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहा है।

    दीपावली पर्व के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका व्यापारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दो अक्टूबर को 18,348 श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी, जबकि तीन अक्टूबर को शाम 4 बजे तक लगभग 9,200 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवा लिया था। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है।