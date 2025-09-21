भव्य सजावट, होटलों में भारी छूट और चप्पे-चप्पे पर CRPF जवान; वैष्णो देवी के भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तैयारी पूरी

शारदीय नवरात्र के लिए मां वैष्णो देवी भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं जिसमें सुरक्षा सफाई और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। यात्रा के लिए आरएफआईडी कार्ड अनिवार्य है और दिव्यांगों को मुफ्त बैटरी कार सेवा मिलेगी। कटड़ा होटल एसोसिएशन ठहरने पर छूट दे रही है और पूरे कटड़ा शहर को भी सजाया गया है।

राकेश शर्मा, कटड़ा। बीते 26 अगस्त को मां वैष्णो देवी भवन मार्ग पर आई भीषण आपदा की कड़ी यादों को भूलाकर मां वैष्णो देवी के भक्त पवित्र शारदीय नवरात्र में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी भवन पर बह रही भक्ति धारा में डूब कर मां के चरणों में नतमस्तक हो सके और मां जगत जननी वैष्णो देवी का आशीर्वाद से सभी दुःख दर्दों से मुक्ति पा सके। जिसको लेकर भवन परिसर की भव्य सजावट पूरी हो चुकी है।

मां वैष्णो देवी की स्वर्ण जड़ीत पवित्र बा प्राचीन गुफा यानी की पवित्र अटका स्थल के साथ ही कृत्रिम गुफाओं के प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं, मां वैष्णो देवी भवन परिसर पर जगह-जगह विशाल स्वागत द्वार बनाए गए हैं और मां वैष्णो देवी और विभिन्न देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां सुसज्जित की गई है । दूसरी और पूरे भवन परिसर में मां वैष्णो देवी के भजन गूंज रहे हैं। जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है अब बस इंतजार है तो श्रद्धालुओं का जो भवन परिसर में हुई आलोकित छठा से रूबरू होते हुए भक्ति धारा में डूबते हुए मां वैष्णो देवी के पवित्र चरणों में नतमस्तक होंगे और मां जगत जननी से मन की मुरादे पाएंगे।

मां वैष्णो देवी की पवित्र व प्राचीन गुफा के साथ ही कृत्रिम गुफाएं यहां तक की पूरे भवन परिसर को देसी विदेशी फल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है पूरा भवन परिसर स्वर्ग का एहसास करवा रहा है।

श्राइन बोर्ड की तैयारियां पूरी सोमवार यानी कि आज से शुरू हो रहे पवित्र शारदीय नवरात्रों को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आधार शीवीर कटड़ा से लेकर मां वैष्णो देवी भवन तक साफ सफाई, सजावट, सुरक्षा, चिकित्सा सेवा आदि प्रमुख है।

इसके साथ ही प्रमुख सुविधाएं जिसमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा और रोपवे केवल कार सेवा का श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक लाभ मिले ऑनलाइन मोड़ के साथ ही तत्कालीन सेवाओं को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। जिसको लेकर श्रद्धालुओं को कटड़ा में श्राइन बोर्ड के निहारिका परिसर में पूछताछ व पंजीकरण काउंटर पर संपर्क करना पड़ेगा।

दिव्यांग श्रद्धालुओं को निशुल्क मिलेगी बैटरी कार सेवा। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आम भोजन के साथ ही व्रत संबंधी फलाहार भी श्राइन बोर्ड के भोजनालयों में उपलब्ध होगा ताकि व्रत रखकर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो । इसका विशेष इंतजाम किया गया है।

बिना RFID कार्ड के नहीं होगी यात्रा की अनुमति हालांकि मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर पंजीकरण करवाना तथा आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है । वही पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त करना पूरी तरह से अनिवार्य रहेगा इसके बिना मां वैष्णो देवी की यात्रा की अनुमति नहीं होगी । प्रत्येक प्रवेश द्वार पर आरएफआईडी यात्रा कार्ड को लेकर गहनता से जांच होगी उसके बाद ही श्रद्धालु को भवन की ओर जाने की अनुमति होगी।

सुरक्षा के कड़े प्रबंध पवित्र शारदीय नवरात्रों को लेकर आधार शिवीर कटड़ा से लेकर मां वैष्णो देवी भवन तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ 06 बटालियन आदि के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है वही खुफिया एजेंसीयां भी पूरी तरह से सतर्क है। इसी तरह मां वैष्णो देवी भवन व मार्ग पर 700 के करीब आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रहेगी।

वहीं, सभी मार्गों पर श्राइन बोर्ड के सहायता मित्रों की भी तैनाती रहेगी। इसी तरह भुसखलित क्षेत्रों में एसडीआरएफ के साथ ही आपदा प्रबंधन दल की तैनाती रहेगी। ताकि श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुखमय बनी रहे।

मां वैष्णो की यात्रा करने वाले को निर्देश दिए गए हैं कि वह श्राइन बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी सहायता के लिए सूचना केंद्र या फिर सहायता मित्र या फिर सुरक्षा बलों से संपर्क करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो।

कटड़ा होटल एसोसिएशन श्रद्धालुओं को देगा 30 से 40 प्रतिशत की छूट पवित्र शारदिय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शीवीर कटड़ा आने वाले श्रद्धालुओं को कटड़ा होटल व रेस्तरा संघ श्रद्धालुओं को ठहरने को लेकर 30 से 40 प्रतिशत की छूट देगा। जिसको लेकर कटड़ा होटल बा रेस्तरा संघ के प्रधान राकेश वजीर ने कहा कि कटड़ा में ठहरने के लिए श्रद्धालुओं को 30 से 40 से प्रतिशत की छूट दी जाएगी इसके साथ ही होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला में श्रद्धालुओं को व्रत संबंधी फलाहार के साथ ही डोगरी व्यंजन भी परोसे जाएंगे। ताकि श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ ही डोगरी व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सके।