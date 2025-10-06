भारी बारिश के चलते वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन, कटड़ा में रुके 3 हजार श्रद्धालु; 8 अक्टूबर से शुरू होगी यात्रा

लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण माँ वैष्णो देवी की यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित रही। कटड़ा में फंसे श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं जबकि बैटरी कार मार्ग पर भूस्खलन से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा 7 अक्टूबर तक स्थगित है और श्रद्धालु मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। खराब मौसम तथा लगातार हो रही बारिश को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा लगातार दूसरे दिन भी स्थगित रही। जिसके कारण मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शिविर कटड़ा पहुंचे श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारु होने का लगातार इंतजार कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, काफी संख्या में श्रद्धालु अपने घरों की ओर भी वापस होना शुरू हो गए हैं पर अभी भी 2000 से 3000 के करीब श्रद्धालु लगातार कटड़ा में रुके हुए हैं। वहीं लगातार बारिश तथा खराब मौसम के चलते मां वैष्णो देवी के बैट्री कार मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। जिसके कारण इस महत्वपूर्ण मार्ग पर कंकर पत्थर तथा मलबा आदि एकत्रित हो गया है।

माता का भवन वीरान वहीं, मलबे को साफ करने को लेकर श्राइन बोर्ड के कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। दूसरी ओर भूस्खलित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन दल तथा श्राइन बोर्ड के सफाई कर्मचारी लगातार तैनात हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रहने के चलते मां वैष्णो देवी भवन परिसर हो या फिर धार्मिक अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण या फिर मार्ग वर्तमान में पूरी तरह से वीरान है।

हालांकि कटड़ा में रुके श्रद्धालु बीच-बीच में प्रवेश द्वार दर्शनी डियोड़ी की ओर रुख कर रहे हैं ताकि वैष्णो देवी की यात्रा करने की इजाजत मिल सके। परंतु श्राइन बोर्ड द्वारा किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी जा रही है। मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा मंगलवार 7 अक्टूबर तक यात्रा स्थगित रखने का आदेश दिया है।