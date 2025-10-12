Jammu and Kashmir News: उधमपुर में भूस्खलन, होटल की इमारत और कुछ दुकानों को नुकसान; कोई हताहत नहीं

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में रविवार को भूस्खलन हुआ, जिससे कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरसू बाजार में हुए भूस्खलन से एक होटल और कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि बाजार क्षेत्र को पहले ही खाली करा लिया गया था।

उधमपुर में हुआ भूस्खलन (सांकेतिक तस्वीर)