Jammu and Kashmir News: उधमपुर में भूस्खलन, होटल की इमारत और कुछ दुकानों को नुकसान; कोई हताहत नहीं
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में रविवार को भूस्खलन हुआ, जिससे कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरसू बाजार में हुए भूस्खलन से एक होटल और कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि बाजार क्षेत्र को पहले ही खाली करा लिया गया था।
डिजिटल डेस्क, उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में रविवार को हुए भूस्खलन के कारण कई व्यावसायिक ढांचों को नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमरोली इलाके के नरसू बाजार में सुबह करीब 11:30 बजे भूस्खलन हुआ, जिससे हाल ही में खुले एक होटल की इमारत और कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है।
अधिकारियों के अनुसार, भूस्खलन से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है क्योंकि पहले ही बाज़ार क्षेत्र की सभी इमारतों को खाली करा लिया गया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
