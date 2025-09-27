कवि कुमार विश्वास ने मां वैष्णो देवी के चरणों में लगाई हाजिरी, नवरात्र के मौके पर परिवार सहित पहुंचे कटड़ा
प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपने परिवार के साथ माँ वैष्णो देवी भवन में दर्शन किए और परिवार की शांति की कामना की। उन्होंने शारदीय नवरात्रों में अटका आरती में भजन प्रस्तुत कर माँ वैष्णो देवी का गुणगान किया जिससे श्रद्धालु भक्तिमय हो गए। श्राइन बोर्ड ने उन्हें चुनरी और प्रसाद देकर सम्मानित किया। दर्शन के बाद कुमार विश्वास कटड़ा से जम्मू के लिए रवाना हो गए।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपनी पत्नी, बेटियों तथा दामाद संग जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ वैष्णो देवी भवन पर पहुंचकर मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई।
अपने परिवार के साथ मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर कुमार विश्वास ने परिवार की सुख शांति की कामना की। वहीं, भवन पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी भवन पर रात्रि के समय आयोजित दिव्य अटका आरती में अपनी मधुर आवाज में भजन प्रस्तुत कर मां वैष्णो देवी का गुणगान किया।
कुमार विश्वास की रूहानी आवाज में भजन सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भक्ति रस से भाव विभोर हो गए। इस मौके पर मां वैष्णो देवी के मुख्य आरती पुजारी लोकेश पुजारी पिंटू ने मां वैष्णो देवी का चित्र देखकर सम्मानित किया।
वही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मां वैष्णो देवी की पवित्र चुनरी तथा प्रसाद आदि देकर कुमार विश्वास को सम्मानित किया | मां वैष्णो देवी का गुणगान करने के साथ ही मां के चरणों में हाजिरी लगाने के उपरांत प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ कटड़ा पहुंचकर जम्मू के लिए रवाना हो गए।
