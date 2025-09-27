कवि कुमार विश्वास ने मां वैष्णो देवी के चरणों में लगाई हाजिरी, नवरात्र के मौके पर परिवार सहित पहुंचे कटड़ा

संवाद सहयोगी, कटड़ा। देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपनी पत्नी, बेटियों तथा दामाद संग जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ वैष्णो देवी भवन पर पहुंचकर मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई।

अपने परिवार के साथ मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर कुमार विश्वास ने परिवार की सुख शांति की कामना की। वहीं, भवन पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी भवन पर रात्रि के समय आयोजित दिव्य अटका आरती में अपनी मधुर आवाज में भजन प्रस्तुत कर मां वैष्णो देवी का गुणगान किया।