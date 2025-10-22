Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    किश्तवाड़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, तीन ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 14 ग्राम हेरोइन और 24,800 रुपए कैश बरामद

    By Balbir Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:54 PM (IST)

    किश्तवाड़ पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। उनके कब्जे से 14 ग्राम हेरोइन और 24,800 रुपये नकद बरामद हुए हैं। यह गिरफ्तारी जिले में नशीली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, और पुलिस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    किश्तवाड़ पुलिस पूछताछ के आधार पर नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, किश्तवाड़। ड्रग तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए किश्तवाड़ पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी-नारकोटिक्स स्ट्रैटेजी के तहत जारी ऑपरेशन को और तेज़ करते हुए पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभियान सफल होते नजर आ रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी में पुलिस न सिर्फ दो अलग-अलग ऑपरेशन में तीन ड्रग तस्करों को पकड़ा बल्कि उनके पास से 14 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ और 24,800 रुपए कैश भी बरामद हुआ। 

    एसएसपी किश्तवाड़ नरेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किश्तवाड़ पुलिस अपने एंटी-ड्रग ड्राइव के तहत ज़िले में चल रहे ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ़ लगातार शिकंजा कस रही है। उन्होंने कहा कि टीमें सेंसिटिव जगहों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं ताकि यह पक्का हो सके कि ड्रग तस्करी में शामिल कोई भी व्यक्ति बिना रोक-टोक के न रहे। 

    एस आई लाल हुसैन की लीडरशिप में किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने चौगान ग्राउंड में पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान खांडे ब्रदर्स नाम के दो ड्रग पेडलर को पकड़ा।

    गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद इकबाल खांडे और मोहम्मद यासीन खांडे के रुप मे की गई दोनों केशवान के रहने वाले मोहम्मद इकबाल खांडे के बेटे हैं और अभी किश्तवाड़ के शक्ति नगर में रह रहे हैं। उनकी पर्सनल तलाशी के दौरान, उनके पास से लगभग 8 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। 

    एक अलग ऑपरेशन में, पी एस आइ सोफी अशरफ की लीडरशिप में शालीमार पुलिस पोस्ट की एक टीम ने मालीपेठ इलाके में पेट्रोलिंग करते समय, एक और ड्रग पेडलर को पकड़ा, जिसकी पहचान एजाज अहमद खांडे पुत्र खुशी मोहम्मद खांडे निवासी ठाकराइ इस समय गिरिनगर किश्तवाड़ के तौर पर हुई। उसकी तलाशी में, 5.5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ।

    पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में दोनों मामले दर्ज कर लिए गए हैं, और ड्रग नेटवर्क के बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

     

     