कटड़ा में मंदिर परिसर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार; चोरी किया गया सोना भी बरामद
कटड़ा, जम्मू-कश्मीर में मंदिर परिसर में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से चोरी हुआ सोना भी बरामद हो गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित की और आरोपी को धर दबोचा। आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। रियासी पुलिस ने अपनी तत्परता और उत्कृष्ट जांच कार्यवाही का परिचय देते हुए कटड़ा के मुख्य बाजार स्थित एक मंदिर परिसर में हुई सोने के आभूषणों की चोरी का मामला महज़ कुछ ही दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपीत को गिरफ्तार कर चोरी गया सोना बरामद कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, 15 अक्तूबर 2025 को थाना कटड़ा में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें बताया गया कि मुख्य बाजार स्थित एक मंदिर में स्थापित मूर्ति से सोने के आभूषण चोरी हो गए हैं। शिकायत के आधार पर थाना कटड़ा में एफआईआर संख्या 281/2025 धारा 331(4)/305(d) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी व मैदानी जांच के साथ-साथ विभिन्न सुरागों का गहन विश्लेषण किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपीत की पहचान शक्ति कुमार वर्मा पुत्र संसार चंद निवासी गढ़ी, जिला उधमपुर के रूप में की। आरोपीत को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसके दौरान उसने चोरी की वारदात को स्वीकार किया।
उसकी निशानदेही पर लगभग 30 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत करीब ₹3 लाख बताई जा रही है, बरामद कर लिए गए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और पेशेवर जांच ने न केवल अपराधी को सलाखों के पीछे पहुँचाया बल्कि श्रद्धालुओं का मंदिरों और पुलिस प्रशासन पर भरोसा भी और मजबूत किया है।
यह पूरी कार्यवाही थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर ख्यातिमान खजूरिया के नेतृत्व में, एसडीपीओ कटरा डॉ. भिष्म दूबे, एवं एसपी कटड़ा विपन चन्द्रन, के निकट पर्यवेक्षण में की गई। एसएसपी रेयासी परवमीर सिंह, ने कहा कि जिला पुलिस धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और जनता की आस्था की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता का विश्वास कायम रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
