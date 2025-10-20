कटड़ा में मंदिर परिसर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार; चोरी किया गया सोना भी बरामद

संवाद सहयोगी, कटड़ा। रियासी पुलिस ने अपनी तत्परता और उत्कृष्ट जांच कार्यवाही का परिचय देते हुए कटड़ा के मुख्य बाजार स्थित एक मंदिर परिसर में हुई सोने के आभूषणों की चोरी का मामला महज़ कुछ ही दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपीत को गिरफ्तार कर चोरी गया सोना बरामद कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, 15 अक्तूबर 2025 को थाना कटड़ा में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें बताया गया कि मुख्य बाजार स्थित एक मंदिर में स्थापित मूर्ति से सोने के आभूषण चोरी हो गए हैं। शिकायत के आधार पर थाना कटड़ा में एफआईआर संख्या 281/2025 धारा 331(4)/305(d) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी व मैदानी जांच के साथ-साथ विभिन्न सुरागों का गहन विश्लेषण किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपीत की पहचान शक्ति कुमार वर्मा पुत्र संसार चंद निवासी गढ़ी, जिला उधमपुर के रूप में की। आरोपीत को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसके दौरान उसने चोरी की वारदात को स्वीकार किया।