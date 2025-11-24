कटड़ा में श्राइन बोर्ड के फैसले पर बवाल, हिंदू संगठन बोले- ‘चढ़ावे से चलता है बोर्ड, मुस्लिमों को सीटें गलत'

राकेश शर्मा, कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में हाल ही में हुए सीट आवंटन के ज्वलंत मुद्दे को लेकर कटड़ा में भी विभिन्न संगठन लंमबंद होकर सक्रिय हो गए हैं। हालांकि बीते दिनों कटड़ा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ ही अन्य संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी किए थे।

ये संगठन जल्द से जल्द हाल ही में जारी आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को और ज्यादा तेज करने को लेकर हाल ही में जम्मू में सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में कई अन्य संगठनों ने बिगुल बजा दिया है।

आने वाले दिनों में प्रखर आंदोलन होने की पूरी संभावना है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत (जम्मू कश्मीर व लद्दाख) के सह मंत्री करण सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि विश्व हिंदू परिषद शुरू से ही इस आदेश के बिल्कुल विरुद्ध है।

हिंदू श्रद्धालुओं के चढ़ावे से चल रहा श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के चढ़ावे से संचालित हो रहा है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन में मुस्लिम धर्म के विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिले यह पूरी तरह से गलत है। अगर इस आदेश को जल्द से जल्द रद्द नहीं किया गया आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

सहन नहीं किया जाएगा यह आदेश वहीं बजरंग दल के विभाग संयोजक, विभाग उधमपुर, प्रवीण सिंह ने कहा की बड़े अफसोस की बात है कि माता वैष्णो देवी के मंदिर के चढ़ावे से मेडिकल कॉलेज संचालित किया गया है परंतु मेडिकल की सीटों को लेकर प्राथमिकता मुस्लिम धर्म को दी गई है जो पूरी तरह से गलत है। इस आदेश को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता। संगठन जम्मू प्रांत में होने वाले आंदोलन में सक्रियता से भाग लेगा और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक यह आदेश रद्द नहीं किया जाता।

एडमिशन रद करने की उठी मांग वहीं कटड़ा सनातन धर्म के वरिष्ठ सदस्य रतन शर्मा ने कठोर शब्दों में कहा कि मेडिकल कॉलेज के सीट आवंटन को लेकर वर्तमान में की गई एडमिशन जल्द से जल्द निरस्त की जाएं। इसी के साथ उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि श्राइन बोर्ड को मां वैष्णो देवी के मंदिर के चढ़ने का सदुपयोग करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में सीट अंबटन को लेकर हिंदू समुदाय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।